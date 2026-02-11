Режиссер «Первого отдела» назвал самую необычную локацию проекта

Режиссер Максим Бриус в беседе с «Газетой.Ru» назвал зерновой элеватор самой необычной локацией пятого сезона детектива «Первый номер».

«Огромное, сложное здание, построенное пленными немцами после войны. Переходы, шахты, конвейеры, трубы, крыши – там все грандиозно в мысли и исполнении. Герои фильма приезжают туда поговорить с бывшим уголовником, работающим там сторожем. Но он решает, что его снова хотят посадить в тюрьму, и открывает огонь по операм...» — поделился кинематографист.

Как отметил Бриус, пятый сезон проекта вышел таким же динамичным, как и предыдущие четыре. В новых сериях персонажи стали более зрелыми и взрослыми. Одной из важных сюжетных линий окажется становление сына Брагина Максима. Кроме того, создатели продолжат историю Веры и Юрия Брагина, а также Михаила Шибанова.

Пятый сезон «Первого отдела» выйдет 16 февраля на НТВ. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ролях: Иван Колесников, Сергей Жарков, Елена Вожакина, Владимир Литвинов, Сергей Комаров, Александр Разбаш, Евгения Шахнович, Олег Андреев, Виталий Бисеров, Михаил Лучко, Марк Горонок.