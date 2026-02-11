Критики оценили фильм «Ограбление в Лос-Анджелесе» с Крисом Хемсвортом

13 февраля состоится мировая премьера фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе» — новой криминальной картины с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало в главных ролях. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 100% свежести.

Картину хвалят за большое количество качественного экшена — фильм даже сравнивают с культовой «Схваткой» Майкла Манна, который похож с «Ограблением в Лос-Анджелесе» по духу. Ругают ленту за слишком банальный сюжет, который не способен удивить зрителей, любящих произведения подобного жанра.

Что пишут критики про фильм «Ограбление в Лос-Анджелесе»:

Криминальный триллер «Ограбление в Лос-Анджелесе» умело перекликается с классическим фильмом Майкла Манна «Схватка», создавая захватывающий и напряжённый сюжет.

«Ограбление в Лос-Анджелесе» — это стильный образец неонуара, который точно знает, насколько крутым он хочет быть. В большинстве случаев ему действительно это удаётся.

Отличный старомодный криминальный триллер, с захватывающими ограблениями, диалогами между персонажами и погонями.

Когда фильм «Ограбление в Лос-Анджелесе» отклоняется от привычных шаблонов, он вполне самодостаточен. Тем не менее, на протяжении большей части своего затянутого хронометража лента оставляет впечатление лишь удовлетворительное.

Фильм «Ограбление в Лос-Анджелесе» кажется слишком надуманным и искусственным, чтобы быть убедительным.

«Ограбление в Лос-Анджелесе» выступает экранизацией одноимённого произведения Дона Уинслоу. Сюжет повествует о детективе Лу Лубеснике, который расследует серию краж драгоценностей на тихоокеанском побережье. Он считает, что преступник — это один профессиональный грабитель.