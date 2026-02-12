Объявлено расписание выхода продолжения сериала «Клиника»

Расписание выхода продолжения сериала «Клиника»
Уже 25 февраля состоится премьера сериала «Клиника». Продолжение культового комедийного шоу посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.
В первый сезон возрождения войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно на телеканале ABC и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 15 апреля.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 25 февраля
- 2-я серия 25 февраля
- 3-я серия 4 марта
- 4-я серия 11 марта
- 5-я серия 18 марта
- 6-я серия 25 марта
- 7-я серия 1 апреля
- 8-я серия 8 апреля
- 9-я серия 15 апреля