Объявлено расписание выхода продолжения сериала «Клиника»

Расписание выхода продолжения сериала «Клиника»

Уже 25 февраля состоится премьера сериала «Клиника». Продолжение культового комедийного шоу посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

В первый сезон возрождения войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно на телеканале ABC и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 15 апреля.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 25 февраля
  • 2-я серия 25 февраля
  • 3-я серия 4 марта
  • 4-я серия 11 марта
  • 5-я серия 18 марта
  • 6-я серия 25 марта
  • 7-я серия 1 апреля
  • 8-я серия 8 апреля
  • 9-я серия 15 апреля