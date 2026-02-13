Фильм о токсичных отношениях: каким получился новый «Грозовой перевал»

В феврале 2026-го в прокат выходит новая версия «Грозового перевала» — экранизация романа, который Эмили Бронте написала еще в XIX веке. За проект отвечает Эмеральд Феннел — та самая режиссер, что сняла «Многообещающую девушку» и «Солтберн». И если вы ждете аккуратную «литературную» экранизацию, лучше сразу выдохнуть: это смелый апгрейд классики.

Премьера состоялась 12 февраля — аккурат к Дню всех влюбленных. Намек понятен: это история про страсть, которая не лечится временем. Съемки стартовали в январе 2025 года в британских павильонах Sky Studios Elstree. За визуал отвечает Линус Сандгрен — оператор, работавший над «Ла-Ла Ленд» и «Не время умирать». Так что картинка обещает быть не просто красивой, а гипнотической.

В центре — Кэтрин и Хитклифф. Их играют Марго Робби и Джейкоб Элорди. В книге это почти дикие подростки, здесь — взрослые звезды с мощной экранной харизмой. Интернет уже спорит: подходит ли возраст, почему Кэтрин блондинка и где «та самая» мрачная аутентичность. Но Феннел и не пытается угодить всем. Ее Кэтрин — не архивный персонаж, а икона. Светлые волосы, корсеты как броня, черный цвет с вкраплениями алого. Это готика, но с глянцевым нервом.

Сюжет в целом узнаваем: одержимая привязанность, социальное неравенство, ревность, месть. Но структура меняется. Режиссер вырезает вторую, «поколенческую» часть романа и концентрируется на паре, которая не может быть вместе и не может друг без друга. В начале появляется сцена насилия, которой нет в оригинале. Сразу ясно: перед нами не буквальный пересказ, а авторская версия. Даже отец Кэтрин здесь совсем другой человек — грубый, нестабильный, далекий от образа из книги.

Отдельная линия — обсуждение Хитклиффа. В тексте Бронте его внешность описана так, что многие читатели не видят в нем героя. Кастинг Элорди вызвал вопросы о репрезентации. Создатели отвечают просто: это художественная интерпретация, а не исторический документ.

Феннел открыто говорит, что хочет снять «Титаник» для поколения Z. Не в смысле айсберга, а в смысле эффекта. Чтобы зритель выходил из зала с ощущением удара в грудь. Марго Робби в интервью сравнивает фильм с большими романтическими драмами прошлого — вроде «Дневника памяти» и «Английского пациента». История, после которой сложно дышать. В этом и амбиция.

Постер тоже говорит о многом. Название взято в кавычки, как будто создатели подмигивают: да, это «Грозовой перевал», но не тот, к которому вы привыкли. Поза героев напоминает «Унесенные ветром» — классический голливудский мелодраматический жест. Феннел явно хочет вписать свою версию в пантеон больших любовных трагедий.

Снимали картину в Йоркшире — там, где суровые холмы и бесконечный ветер становятся частью сюжета. Эти пейзажи не фон, а участник драмы. Дождь и порывы ветра отражают внутренний хаос героев.

Главный вопрос остается прежним: можно ли пересобрать культовый роман и не потерять его душу? Судя по всему, Феннел не пытается сохранить все. Она выбирает ядро — разрушительное желание, которое ломает судьбы, — и усиливает его до предела. Кому-то покажется, что это слишком. Но равнодушным остаться сложно. А для истории о Хитклиффе и Кэтрин это, пожалуй, лучший комплимент.