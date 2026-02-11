Режиссер «Первого отдела» назвал самую нелепую причину пересъемки

Режиссер Максим Бриус признался «Газете.Ru», что переснимал только одну сцену за год работы над пятым сезоном.

© Кадр со съемок

Сценой «Первого отдела», которую пришлось переснимать по нелепой причине, стала та, в которой дети — уличные хулиганы устроили драку. В итоге по сюжету наряд ППС приехал разнимать молодых нарушителей порядка. Как оказалось, эпизод получился слишком «добрым».

«В тот день меня подменял другой режиссер, так как я свалился с температурой, и он снял прекрасную сцену. Мне она понравилась. Но, сложив и посмотрев весь материал вместе, продюсеры решили, что нужно ситуацию сделать жестче... Было жаль отснятого материала, но мы пересняли. Мне пришлось лично лезть в толпу дерущихся и кидать пивные банки в голову ППС-ников (для кадра) – вернее, артистов, их игравших. Дети стеснялись это делать, и пришлось включаться самому. Группа радовалась, глядя на режиссера, с яростью кидавшего банки в артистов», — поделился режиссер.

Бриус также рассказал о съемочной рутине на площадке. По словам кинематографиста, рабочий день в «Первом отделе» ничем не отличается от съемок других проектов похожего формата.