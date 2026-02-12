Когда Apple планирует начать съемки третьего сезона «Разделения»

По данным Deadline, Apple хочет начать съёмки третьего сезона «Разделения» уже этим летом. Студия рассчитывает, что сериал продержится как минимум четыре сезона и в дальнейшем может пополниться спин-оффами.

Напомним, второй сезон «Разделения» завершился 20 марта. В этот день состоялась премьера 10-го эпизода, который уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами.

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих.