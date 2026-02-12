В России выйдет хоккейный сериал «Седьмой игрок» в духе «Теда Лассо»

«Кинопоиск» представил сериал «Седьмой игрок» — новый оригинальный проект в духе «Теда Лассо». Шоу выйдет на стриминге в 2026 году, точную дату выхода назовут позже.

Будущий сериал расскажет о хоккейном клубе «Строитель», который болтается на дне турнирной таблицы. Новым директором становится бывший тренер по фигурному катанию. Он намерен изменить тренировочный процесс и стратегию клуба.

© «Кинопоиск»

© «Кинопоиск»

© «Кинопоиск»

Главные роли в проекте сыграют Антон Лапенко («Внутри Лапенко»), Николай Фоменко («Сирота казанская»), Григорий Верник («Игры»), Светлана Немоляева («Служебный роман») и Евгения Замулина («Тайный советник»). Режиссёром выступил Сергей Пикалов («Мажор»).