В российских кинотеатрах вышла мелодрама «Счастлив, когда ты нет»

12 февраля в России состоялась премьера фильма «Счастлив, когда ты нет». Мелодрама с Александрой Бортич уже вышла в кинотеатрах страны.

Сюжет ленты рассказывает о парне и девушке по имени Евгений и Евгения. Они случайно знакомятся во время вечеринки и начинают относиться друг к другу с антипатией, но при этом оказываются в одной постели. После этого их жизни становятся ещё сложнее.

Главные роли в фильме сыграли Александра Бортич («Холоп»), Гоша Токаев («Пара из будущего») и Софья Райзман («Жизнь и судьба»). Режиссёром и автором сценария выступил Игорь Марченко — автор фильмов «Мы-Значит» и «Гараж».