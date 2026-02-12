$77.4692.47

Второй сезон аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» выйдет в 2027 году

Издательство Kadokawa поделилось новыми деталями второго сезона аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Продолжение мелодраматического проекта отложили до 2027 года, хотя изначально оно должно было выйти до конца декабря.

Стали известны новые детали аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски-2»
Авторы отметили, что им понадобится больше времени на создание второго сезона, чтобы достичь того уровня качества, которого заслуживают фанаты. Сколько эпизодов войдёт в продолжение и когда именно оно выйдет, станет известно позже.

Аниме рассказывает о русской девочке по имени Алиса Михайловна Кудзё, которая поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатика Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.

Главную героиню в шоу озвучивает певица и радиоведущая Сумирэ Уэсака, которая отлично владеет русским языком. Первый сезон шоу вышел в 2024 году и получил в целом положительные отзывы от зрителей.