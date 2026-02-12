Стали известны новые детали аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски-2»

Издательство Kadokawa поделилось новыми деталями второго сезона аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Продолжение мелодраматического проекта отложили до 2027 года, хотя изначально оно должно было выйти до конца декабря.

Авторы отметили, что им понадобится больше времени на создание второго сезона, чтобы достичь того уровня качества, которого заслуживают фанаты. Сколько эпизодов войдёт в продолжение и когда именно оно выйдет, станет известно позже.

Аниме рассказывает о русской девочке по имени Алиса Михайловна Кудзё, которая поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатика Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.

Главную героиню в шоу озвучивает певица и радиоведущая Сумирэ Уэсака, которая отлично владеет русским языком. Первый сезон шоу вышел в 2024 году и получил в целом положительные отзывы от зрителей.