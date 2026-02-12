Фильму «Скуф» еще не одобрили прокат в России

Министерство культуры Российской Федерации заявило, что пока не выдавало прокатное удостоверение фильму «Скуф». В ведомстве отметили, что не получали соответствующие документы от авторов комедии с блогером Александром Зубаревым.

Ранее компания «Атмосфера кино» заявила, что лента выйдет в прокате 16 апреля. Не исключено, что авторы подадут заявление на прокатное удостоверение позже, а дата премьеры изменится.

«Скуф» расскажет историю обычного российского мужчины Аркадия, живущего в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в «Танчики». И, по мнению даже самых близких друзей, он эталонный скуф. Но всё меняется, когда он узнаёт, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены. В ленте, помимо Зубарева, появятся знаменитый бизнесмен Николай Василенко, телеведущий Леонид Якубович и блогер Валя Карнавал.