«Уволить Жору»: обзор абсурдной комедии с Козловским и Галустяном

Глупо и наивно, но почему-то очень смешно.

Представьте, что вы попали на приличную вечеринку, где все модно одеты, попивают дорогое шампанское и болтают о погоде и прочих пустяках. Внезапно на тусовку врывается неопрятный хипстер, вываливает неуклюжие шутки, ничего не стесняется и вместо пафосного «Периньона» опрокидывает один бокал пенного за другим. Поначалу такой парень своей инородностью вызовет неловкость. Но потом, возможно, покажется оазисом среди безжизненной болтовни.

С фильмом «Уволить Жору» похожая ситуация. В начале просмотра хочется съёжиться и сбежать из кинотеатра после вала глупых шуток. А потом расслабляешься, улыбаешься и думаешь: уж лучше я посмотрю такую неуклюжую комедию, чем очередной семейный блокбастер, что выходит каждую неделю.

«Уволить Жору»: главное о фильме

«Уволить Жору»: где смотреть?

Показы в России начались 12 февраля. Цифровая версия выйдет ориентировочно в марте-апреле.

Козловский увольняет Галустяна

Герой Данилы Козловского — пафосный негодяй с пентхаусом в Москва-Сити и грязной работой. Он увольняет больших шишек так, чтобы не выплачивать им золотой парашют. То есть собирает компромат, шантажирует и заставляет уйти по собственному желанию. Всё идёт гладко, пока махинации не доводят до разборок с бурятской мафией и герою не поручают, казалось бы, плёвое дело — уволить странного айтишника. Вот только неопрятный гений в исполнении Михаила Галустяна оказывается настолько добрым, что пафосный мажор впервые в жизни мучится сомнениями.

© «Централ Партнершип»

«Уволить Жору» — одна из самых абсурдных российских комедий. В плане безумия она напоминает старый фильм «Миллион лет до нашей эры», где ценители шампуня воевали с грязноволосыми, всех мужчин и девушек звали Гоги, а на вопрос о любимом типаже женщин герои отвечали: «Живая». Юмор был специфическим, некоторые шутки — чересчур поехавшими. Однако в какой-то момент ты растворялся в безумии, а фильм уже обезоруживал и умилял.

С новинкой похожая история. Честное слово, поначалу бьёшь себя ладонью по лицу и гадаешь: «Куда я пришёл?» Потому что герой Галустяна придумал пердафон — то есть инструмент, который врубает «Тополиный пух», когда кто-то пукает. Потому что уникальность героя в том, что у него три соска. А ещё он так ценит природу, что подтирается не бумагой, а щёткой для обуви. Ну что за нелепость и какой псих выделил на неё деньги?

Однако потом происходит нечто странное. Вот по-настоящему забавная шутка, где Козловского с издёвкой принимают за одержимого гика и фаната «Трансформеров». Вот уморительная дуэль с пощёчинами, что отправляет Галустяна в нокаут. Вот неожиданная брутальность, когда комичные буряты ломают персонажу Козловского пальцы. А вот искромётная перебранка, где те же буряты решают заняться блогерством и не берут в дело лидера.

— А меня чего не взяли? — Ты несмешной. Тебе лучше и дальше людей убивать.

После удачных моментов ты как-то пересекаешь грань и чувствуешь, что на лице уже не скепсис, а стыдливая улыбка. Почему? Возможно, вся команда не просто выполняла задачу, а веселилась на съёмках. Возможно, «Уволить Жору» выигрывает на фоне бесконечных семейных блокбастеров, которые месяц за месяцем захватывают залы. Возможно, фильм вполне талантливо подаёт простую, но приятную идею: в погоне за статусом можно потерять человечность, а вместе с ней — покой.

Причины не важны. Главное, что при просмотре ты хоть что-то чувствуешь — неловкость, радость, стыд, абсурд или веру в то, что хорошее победит, а плохое сгинет. Это в наши дни уже неплохо.

«Уволить Жору»: стоит ли смотреть?

Трудно советовать фильм, в котором герои носят пердафон и хвастаются третьим соском. Такое веселье многим покажется слишком уж неадекватным. Однако в случае с «Уволить Жору» за глупостями кроется тёплая и попросту живая комедия. Если вы не против абсурда, то наверняка не раз посмеётесь в голос.

Оценка «Уволить Жору» — 7 из 10

Понравилось

Много удачных шуток.

Приятные персонажи.

Здорово сочетаются комичный абсурд и жестокость.

Не понравилось