Опубликованы постеры фильма ужасов «Мумия»

Компания Blumhouse опубликовала постеры фильма ужасов «Мумия». Новый взгляд на классическую историю выйдет в мировом прокате 17 апреля.

© Blumhouse

© Blumhouse

Сюжет повествует о молодой семье, на чью дочь по имени Кэти наложили проклятие. После этого девушка бесследно исчезла. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение и его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная сила.

Главные роли исполнили Джек Рейнор («Рок-н-рольщики»), Лайа Коста («Сама жизнь»), Вероника Фалькон («Королева юга») и другие актёры. Режиссёром выступил Ли Кронин — автор хоррора «Восстание зловещих мертвецов».