Сергей Жуков пообещал «совсем другое кино» во второй части «Руки вверх!»

Первый фильм «Руки вверх!» вошел в десятку лучших кинолент 2024 года, став первым байопиком про российскую группу, занявшим такую высокую позицию, сказал НСН лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

У фильма «Руки вверх!» появится сиквел. Название проекта пока неизвестно, однако уже появилась дата выхода. По данным «Кинопоиска», лента выйдет 15 октября 2026 года. Жуков отметил, что вторая часть автобиографического фильма про коллектив покажет поклонникам группы другую сторону истории.