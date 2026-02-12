Вышел трейлер фильма «Калифорнийские интриги» от Джеймса Макэвоя

Компания StudioCanal выпустила большой трейлер фильма California Schemin' («Калифорнийские интриги»). Картина выйдет в мировом прокате 10 апреля.

Сюжет ленты основан на реальной истории шотландского музыкального дуэта Silibil N' Brains. Они решили выдать себя за американских рэперов, чтобы записать свой студийный альбом. Фильм расскажет об их пути к славе и попытки выжить в мире звёзд музыки.

Видео доступно на YouTube-канале StudiocanalUK. Права на видео принадлежат StudioCanal.

Картина стала для популярного актёра Джеймса Макэвоя («Сплит») режиссёрским дебютом. Он же сыграл небольшую роль в картине. Главных героев исполнили Сэмюэл Боттомли («Анемон») и Симус Маклин Росс («Чужестранка: Кровь от крови моей»).