Опубликован брутальный постер фильма «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи

Стриминговый сервис Netflix опубликовал стильный постер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек». На нём изображены звезды проекта Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган в образах своих героев.

© Чемпионат.com

Сюжет ленты продолжит культовый сериал и развернётся во время Второй мировой войны. Постановщиком выступил Стивен Найт, создатель оригинального проекта. Помимо Мёрфи и Кеогана, в картине сыграли Тим Рот («Бешеные псы») и Ребекка Фергюсон («Дюна»).

© Постер

«Бессмертный человек» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 20 марта 2026 года. После премьеры фильма франшиза «Острые козырьки» расширится ещё на два сезона сериала. Действие будущего проекта перенесут к следующему поколению семьи Шелби.