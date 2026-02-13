Пять киноляпов и хитростей фильма «Девчата»

«Девчата» давно стали частью народной памяти. Эту историю про Тосю и Илью пересматривают десятилетиями, цитируют, спорят о характерах героев. Кажется, будто все действие происходит в одном далеком сибирском леспромхозе. На самом деле за кадром — целая география и немало хитростей, рассказывают авторы канала «Яндекс Путешествия».

© кадр из фильма «Девчата»

Часть фильма снимали в Москве, на «Мосфильме». Там выстроили целый посёлок с домиками, клубом и хозяйственными постройками. В ход пошли не только павильоны: овраг рядом со студией превратили в съемочную площадку, высадили деревья, расставили технику. Многие заснеженные пейзажи на заднем плане — это нарисованные декорации. Когда к концу работы возникли проблемы со снегом, его заменяли ватой и нафталином. Внимательные зрители позже нашли и киноляп: в одной сцене на заднем плане проезжает троллейбус.

Первые кадры с поездом снимали в Рязанской области, на перегоне Спас-Клепики — Пилево. Лес в снегу идеально подошел к настроению картины. Но режиссеру Юрию Чулюкину хотелось настоящей сибирской зимы, поэтому съемки продолжили в Пермском крае, в поселке Яйва. Там морозы доходили до минус сорока. Камеры укрывали одеждой, суп в мисках быстро замерзал, а изо рта актеров шел густой пар. Во время одной сцены Николай Рыбников прилип к алюминиевой ложке — ее пришлось отогревать дыханием.

Позже группа перебралась в поселок Оленино в нынешней Тверской области. Был уже август, стояла жара под тридцать градусов, но актёры работали в полушубках. Снег снова делали из ваты, соли и блесток, а пар иногда создавали с помощью белого газа. Финальные сцены снимали в Ялте. Чулюкин хотел порадовать команду морем, но работать в тёплой одежде под южным солнцем оказалось непросто.

Сегодня о тех съёмках напоминает Яйвинский краеведческий музей, где хранятся фотографии и истории со съемочной площадки. Местные жители до сих пор вспоминают, как проходила работа над фильмом. И когда пересматриваешь «Девчат», трудно поверить, что за этой цельной зимней атмосферой стоит столько переездов, жары, морозов и киношных хитростей.

«ГлагоL» напоминает, что споры о «великом и могучем кинематографе» часто упираются в оптику. Кто-то видит провалы, кто-то — прорывы. Например, малобюджетная «Настя, соберись!» доказала: деньги не главное. «Оттепель» — что оператор может быть художником. А «Трудные подростки» — что с подростками можно говорить без фальши. И конечно, классика: «Семнадцать мгновений весны» снова возглавил рейтинг сериалов о разведчиках.