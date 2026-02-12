Что известно о фильме «Крик 7»

Этой зимой на экраны выходит фильм «Крик 7» – продолжение легендарной хоррор-франшизы о нескольких девушках, на которых охотятся серийные убийцы, скрывающиеся под маской Призрачного лица. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новой картине: подробности сюжета, актеры, дата выхода.

«Крик 7»: основные факты о фильме

Страна: США

Жанры: ужасы, детектив

Режиссер: Кевин Уильямсон

Сценаристы: Кевин Уильямсон, Джеймс Вандербилт, Гай Бусик

Продюсеры: Джеймс Вандербилт, Гари Барбер

Оператор: Рэмси Никелл

В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Изабель Мэй, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг, Анна Кэмп, Джоэл Макхэйл, Маккенна Грейс, Мишель Рэндольф, Джимми Татро

«Крик 7» — предстоящий американский хоррор Кевина Уильямсона, продолжение истории об убийце по прозвищу Призрачное лицо и его противнице Сидни Прескотт. Снят по сценарию Кевина Уильямсона, в основе истории — рассказ Джеймса Вандербильта и Гая Бусика.

Дата выхода

Мировая премьера фильма «Крик 7» запланирована на 27 февраля 2026 года. Об этом объявили создатель проекта Кевин Уильямсон и актриса Нив Кэмпбелл в социальных сетях еще в 2024 году. За дистрибуцию фильма отвечает компания Paramount Pictures и Spyglass Media. Состоится ли релиз в России, пока неизвестно.

Трейлер

История франшизы и предыдущих фильмов

Оригинальный фильм «Крик» вышел в 1996 году. Его срежиссировал Уэс Крейвен (он также известен как режиссер фильма «Кошмар на улице Вязов») по сценарию Кевина Уильямсона. Крейвен был также режиссером сиквелов вплоть до «Крика 4» 2011 года. В 2015-м Крейвен ушел из жизни, и развитие франшизы приостановилось на семь лет.

В 2022 году режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт возродили вселенную хоррора, выпустив фильм с названием «Крик», намекая на то, что их картина — не просто продолжение истории Крейвена, а самостоятельное высказывание. В отличие от предыдущих фильмов, где в центре сюжета находилась девушка Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл, здесь появились новые героини — подросток Тара, которую сыграла Дженна Ортега, и ее сестра Сэм (Мелисса Баррера). Фильм был посвящен памяти Уэса Крейвена — в картине даже появился персонаж с его именем.

Зрители приняли картину прохладно (на IMDb ее рейтинг составил 6,3 против 7,4 у фильма 1996 года). Беттинелли и Джиллетт это не остановило, и спустя год они выпустили «Крик 6» — с теми же героинями. Они повзрослели и переехали в Нью-Йорк, а Тара перешла в колледж (как и ее предшественница Сидни в «Крике 2»). «Крик 6» стал первой частью франшизы, в которой не снялась Нив Кэмпбелл — ее не устроил гонорар

«Я знала, что не смогу выйти на съемочную площадку, если мне не будут платить то, что я заслуживаю после десятилетий работы над этой франшизой. Я не смотрела фильм и не обращала внимания на то, как его рекламируют. Я люблю всех актеров, которые там снялись. У меня нет никакой неприязни ни к кому из создателей фильма. Я рада за всех, кто принял в нем участие. Но лично для меня было бы неправильно в нем играть», — заявила Кэмпбелл.

На просмотры, однако, это не повлияло: на Rotten Tomatoes фильм собрал 77 процентов положительных отзывов, а The Guardian и Variety признали, что режиссерам удалось подарить поднадоевшей франшизе новую жизнь.

Кадровые перестановки в команде «Крика 7»

Казалось, теперь дела у франшизы пойдут на лад, но не тут-то было. В августе 2023 года Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт внезапно покинули проект из-за несостыковок в расписании — они начали работу над фильмом «Эбигейл» и поняли, что не успевают заниматься продолжением «Крика».

Спустя несколько месяцев, в ноябре 2023 года, кинокомпания Spyglass расторгла контракт с актрисой Мелиссой Баррерой — из-за того, что в разгар военного конфликта между Израилем и Палестиной она поддержала в соцсетях палестинскую сторону.

«Мы нетерпимо относимся к антисемитизму или разжиганию ненависти в любой форме, включая ложные упоминания геноцида, этнических чисток, искажения истории холокоста или чего-либо, что переходит черту», — заявили представители Spyglass.

Волна негатива перекинулась и на режиссера Кристофера Лэндона, которого взяли в проект после ухода Джиллетт и Беттинелли, поэтому он также прекратил работу над фильмом. Наконец, от съемок в «Крике 7» отказалась Дженна Ортега — из-за работы в картинах «Уэнздей» и «Битлджус Битлджус».

В марте 2024 года стало известно, что кресло режиссера седьмой части займет сценарист оригинальных фильмов Кевин Уильямсон. Он решил вернуть в центр сюжета Сидни Прескотт — тогда же свое участие в проекте подтвердила и Нив Кэмпбелл. Тайлер Джиллетт, Мэтт Беттинелли и Чад Виллелла выступили исполнительными продюсерами, а Джеймс Вандербилт — соавтором сценария и продюсером. Композитор Марко Бельтрами, написавший музыку к первым четырем частям, также вернулся в проект.

Сюжет

Несмотря на то что основные сюжетные детали держатся в секрете, известно, что «Крик 7» сосредоточится на взрослой Сидни Прескотт, которая пытается построить новую жизнь в новом городе. Однако Призрачное лицо настигает женщину и здесь, более того, маньяк нацеливается на ее дочь. Сидни предстоит столкнуться с призраками своего прошлого, чтобы навсегда остановить убийцу.

Основной фокус, по словам создателей фильма, будет сделан на семейных отношениях.

«Представьте, насколько сложно было Сидни Прескотт решиться на рождение ребенка. Я не хочу раскрывать все карты, но то, как она воспитывает детей, — это серьезный выбор, и, возможно, он отличается от того, как поступают другие», — отметила Нив Кэмпбелл в интервью The Hollywood Reporter.

В комментарии тому же изданию Кевин Уильямсон заверил поклонников, что «убивать» Сидни создатели не собираются: «Я ясно дал понять, что Сидни пережила столько мучений и травм, что дать ей что-то меньшее, чем счастливый конец, — это жестоко. Это просто кощунство».

Актеры и роли

В предстоящем фильме вернутся классические герои из предыдущих частей — главная жертва Призрачного лица Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), журналистка Гейл Уэзерс (Кортни Кокс), а также полицейский и возлюбленный Гейл Дьюи Райли (Дэвид Аркетт). Фанатов фильма особенно интересует, как шоураннеры планируют вернуть в сюжет героя Аркетта, учитывая, что он погиб в «Крике» 2022 года.

В проект также вернутся Мэттью Лиллард, сыгравший Стю Махера — главного сообщника Призрачного лица, Мейсон Гудинг и Жасмин Савой Браун (близнецы Чад и Минди из «Крика» и «Крика 6»), а также Скотт Фоли — исполнитель роли Призрачного лица в «Крике 3».

Появятся в фильме и новые персонажи в исполнении Джоэла Макхейла, Анны Кэмп, Маккенны Грейс, Изабель Мэй, Мишель Рэндольф, Итана Эмбри, Марка Консуэлоса, Джимми Татро, Селесты О’Коннор, Асы Германн и Сэма Рехнера.