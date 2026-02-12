Джаред Харрис и Гай Пирс сыграют в фильме «Цена мира»

Гай Пирс («Бруталист», «На краю земли»), Джаред Харрис («Загадочная истории Бенджамина Баттона», «Чернобыль») и Мераб Нинидзе («МакМафия», «Игры шпионов») исполнят главные роли в фильме «Цена мира» (The Price of Peace) режиссера и сценариста Энтони Маккартена. Как сообщает Deadline, в центре сюжета политического триллера – Потсдамская конференция 1945 года.

Президент США Гарри С. Трумэн (Харрис), премьер-министр Уинстон Черчилль (Харрис) и советский лидер Иосиф Сталин (Нинидзе) собираются на встречу, которая определит будущее Европы и мира, - сообщается в синопсисе. - У каждого из них свои личные и политические цели. Вновь назначенному Трумэну необходимо положить конец войне с Японией. Черчилль готовится к решающим выборам у себя на родине. Сталин преследует территориальные амбиции в отношении оккупированных территорий. По мере роста политической напряженности и развития личных кризисов разворачивается ожесточенная дипломатическая шахматная игра. Решения трех лидеров и баланс сил повлияют на миллионы людей и будут формировать мировую политику на десятилетия вперед.

Основные съемки должны начаться в Лондоне и Потсдаме летом 2026 года, а выход фильм ожидается в 2027-м. Энтони Маккартен снял всего один фильм как режиссер («Демонстрация рук»), и более известен как сценарист фильмов «Вселенная Стивена Хокинга», «Тёмные времена», «Богемская рапсодия», «Два папы».