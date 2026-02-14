Стартовали съемки детективного сериала «Каменская. Перезагрузка»

В Подмосковье стартовали съемки детектива "Каменская. Перезагрузка". Проект создается кинокомпанией Валерия Тодоровского. Сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER. Телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала "Россия".

© Российская Газета

Сериал "Каменская. Перезагрузка" авторы позиционируют как "новое дыхание" культовой истории в исполнении молодых актеров. В главных ролях: Юлия Хлынина (Каменская), Виталий Коваленко (Гордеев — "Колобок"), Дмитрий Куличков (Коротков), Павел Попов (Лесников), Павел Артемьев (Чистяков). Режиссер — Кирилл Плетнев.

Напомним, что Александра Маринина написала цикл романов о Каменской, которые впоследствии были экранизированы. Главная героиня — майор полиции Анастасия Каменская — аналитик столичного уголовного розыска, один из лучших оперов на Петровке, 38. Профессионал берется за неразрешимые на первый взгляд дела и способна разобраться в самых запутанных обстоятельствах.

Генеральный продюсер Валерий Тодоровский рассказывает:

«Сериал "Каменская" — это первый крупный сериальный проект, который я сделал как продюсер. Я по-особенному к нему отношусь: это была и первая, и, как мне кажется, удачная попытка. Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но я попробую. Важно сохранить главное — сочетание хорошего, качественного детектива с яркими, живыми, харизматичными героями. Именно это было фирменным знаком "Каменской" 25 лет назад, и я надеюсь, что нам удастся передать и сохранить это в новой версии сериала».

Режиссер Кирилл Плетнев признается:

«Для меня это, безусловно, большой вызов. Я прекрасно понимаю, что новую версию неизбежно будут сравнивать с первой "Каменской", и это естественно. Но и тогда, и сейчас это кино прежде всего о людях — с их повседневными заботами, чувствами, внутренними конфликтами и желаниями. Мы рассказываем историю не только о расследованиях, а о характерах, о жизни, о том, что происходит с человеком внутри. Просто у наших героев такая профессия — ловить преступников».

Юлия Хлынина, исполнительница роли Анастасии Каменской, комментирует:

«Съемки начались бодро — на морозе, среди снегов в Сергиевом Посаде. Атмосфера русского поселения, где по сюжету происходит первое убийство, сразу погружает в историю. Мы быстро сработались с командой: с Кириллом Плетневым находимся в сотворчестве и вместе придумываем детали, а с оператором Егором Кочубеем у меня уже был опыт работы, поэтому есть доверие. Вместе с гримерами и костюмерами ищем образ новой Каменской — современной, простой, интеллектуальной девушки, которая, несмотря на сложную профессию, успевает любить и бороться с теневыми сторонами своей личности. Это не попытка повторить старое, а стремление найти сегодняшнее звучание знакомой истории. Новая Каменская — отдельный персонаж: типичный миллениал, увлеченный работой, живущий в ритме кофе и цифровой реальности, интровертный и порой неудобный в общении. Погружаться в такую героиню мне особенно интересно, — ее самобытность и интеллект меня привлекают».

Один из авторов сценария и креативный продюсер — Алена Званцова. В сериале также снимались: Екатерина Воронина, Сергей Мелконян, Светлана Колпакова, Ирина Розанова, Сергей Чонишвили, Марина Петренко, Андрей Фомин, Максим Стоянов, Евгений Харитонов и другие.