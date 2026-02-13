Рецензия на фильм «Эта штука работает?»

На Apple TV+ вышел новый фильм Брэдли Купера «Эта штука работает?» — неожиданно тонкая и глубокая драма, которая вновь демонстрирует, что звезда «Мальчишника в Вегасе» как режиссер может смело считаться одним из самых амбициозных в мире. Чем удивляет пока самый личный проект Купера, рассказывает материал «Ленты.ру».

Алекс (Уилл Арнетт) и Тесс Новак (Лора Дерн) уже 26 лет в браке. Их детям по 10 лет — они погодки или «ирландские близнецы», как их называет папа. За долгие годы они привыкли не повышать голос и не ссориться, но с души воротит все сильнее, и вот они решают разойтись — прямо в ночном поезде метро. Собравшись выпить, Алекс пробует зайти в бар и, чтобы не платить пятнадцать баксов за вход, записывается на выступление у открытого микрофона. Когда приходит очередь, он очень стройно и смешно рассказывает о крахе супружеской жизни, срывает овации и решает продолжать — со стендапом, а не с браком, конечно. Тем временем Тесс, с легкой подачи будущего бывшего мужа, возвращается к любимому и заброшенному после рождения детей волейболу, став тренером. Привычно ровный климат между супругами вроде бы не предполагает воссоединения, но что-то явно меняется, заставляя их по-новому взглянуть друг на друга.

Внешность Брэдли Купера вот уже который год играет с ним злую шутку

Неестественно яркие голубые глаза, отличная физическая форма, отсутствие вредных привычек и поразительная работоспособность — среди звезд первой величины последних десятилетий не найти актера, который еще сильнее напоминал бы биоробота. В этом смысле определяющей для него была роль в фильме (и так и не взлетевшем дальше первого сезона сериале) «Области тьмы». Там герой Купера обретал сверхспособности благодаря хай-тек-пилюлям, а сверкающие глаза были побочным эффектом. Наверняка многие примерно так относились к способностям самого Брэдли — отдавая должное, но не воспринимая всерьез в полной мере. В «Областях тьмы» партнером Купера был Роберт Де Ниро, а через несколько лет он получил главную роль в «Снайпере» Клинта Иствуда — и справился с ней великолепно.

Режиссерская карьера Купера началась с фильма «Звезда родилась» и продолжилась «Маэстро» о жизни великого Леонарда Бернстайна. Оба фильма получили по семь номинаций на «Оскар», но на двоих забрали всего одну статуэтку (за песню Shallow, которую в «Звезде» пела Леди Гага). В обеих картинах Купер сыграл главные роли, чем слегка скомпрометировал себя в глазах критиков, списавших старания Брэдли на обыкновенное стремление к «Оскару». Что ж, на третьем фильме в качестве режиссера он принципиально сменил тактику. «Эта штука работает?» из тех фильмов, в отношении которых используют эпитеты «маленький» и «личный». В основе сценария — история о старте карьеры британского комика Джона Бишопа, которую он как-то рассказал Уиллу Арнетту. Как и Алекс Новак, Бишоп спасался в клубах с открытым микрофоном от горестей развода. Правда, дело было в Манчестере. Обстоятельства выхода героя на сцену — то немногое, что осталось в сценарии от реальной истории (титр об этом источнике вдохновения есть в конце фильма).

«Эта штука работает?» вполне вписывается в новую волну умных романтических комедий, вроде «Материалистки» или «Нескромных»

Однако если у Норы Эфрон, которая была королевой этого поджанра в конце прошлого века, речь шла о хитросплетениях, собственно, отношений, то теперь в фокусе скорее их распад. В этом смысле фильм Купера неожиданно похож на позднесоветское кино. В сущности, если «Любовь и голуби» переписать под современных пятидесятилетних нью-йоркцев, что-то такое и получится. Это, впрочем, касается только непосредственно романтической интриги. Режиссерская хитрость Купера заключается в приглашении на главную женскую роль великолепной Лоры Дерн.

Великолепная актриса и муза Дэвида Линча умеет наполнять своим незримым присутствием даже те сцены, в которых не участвует непосредственно. Именно это свойство Дерн в полной мере использовано Купером, которому было необходимо создать в кадре иллюзию гендерного равноправия. На деле эта картина полностью принадлежит мужчинам: для Уилла Арнетта, который в последние годы в основном озвучивал Бэтмена в лего-фильмах, это и вовсе вполне заслуженный бенефис.

Для себя Купер скромно придумал небольшой автошарж — актера-неудачника, экспериментирующего с растительностью на лице

Эмоциональной точкой входа здесь служит кадр с названием фильма, написанным над путями в пустынном ночном метро — готовый мем, иллюстрирующий мужскую депрессию и мужской эгоизм. Купер и Арнетт поочередно избавляют героя от всех жизненных обстоятельств: мы не видим его ни на работе, ни даже с детьми. Это отсутствие деталей мастерски скрадывает подвижная, пристрастная камера постоянного соавтора Купера Мэттью Либатика. В те редкие моменты, когда камера не преследует Алекса, оператор все равно находит ракурсы, поддерживающие напряжение: например, в какой-то момент мы буквально оказываемся на месте торта, на котором юный виновник торжества задувает свечи.

Однако более или менее все эти выразительные решения подчинены тому, чтобы не просто показать, а заставить нас пережить вместе с Алексом запоздалую реализацию и сопутствующие этому страсти. Стендап интересует Купера не как важнейшее и острейшее из искусств, а как разновидность артистической деятельности, максимально близкая к жизни. Это взгляд профессионала из соседнего мира, который знает реальную плотность экрана — границы, отделяющей киноактера от зрителя в зале или на диване. Именно поэтому в кульминации фильма Купер исключительно операторскими фокусами и монтажом стирает грань между реальной жизнью и невысокой сценой стендап-клуба. И, что тут скажешь, эта штука — работает.