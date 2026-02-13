Кто сыграет в адаптации аниме-франшизы «Гандам»

Джейсон Кларк сыграет с Сидни Суини в адаптации аниме-франшизы «Гандам»
По данным Deadline, актёр Джейсон Кларк, известный, к примеру, по «Эвересту», пополнил актёрский состав адаптации аниме-франшизы «Гандам». Ведущую роль в проекте исполнит Сидни Суини, звезда «Эйфории» и «Горничной».
Режиссёром и сценаристом выступит Джим Микл, шоураннер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».
«Гандам» — научно-фантастическая франшиза с мехами, в которой основное место занимают гигантские боевые роботы. Это мультимедийная франшиза, которая началась с аниме-сериала «Мобильный воин Гандам» в 1979 году. Весной 2021 года Legendary Entertainment объявила о работе над фильмом «Гандам».