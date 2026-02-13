В мировой прокат вышел фильм «Грозовой перевал»

С сегодняшнего дня во всех кинотеатрах мира начали показывать фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди. До России картина не добралась, поскольку Warner Bros. приостановила деятельность в стране, однако ленту наверняка покажут в стране в рамках предсеансного обслуживания.

Драма представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте. Картина расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.

Режиссёром «Грозового перевала» выступила Эмиральд Феннел, снявшая «Солтберн».