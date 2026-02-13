Фильмы без прокатного удостоверения начнут проверять на соответствие ценностям

С 1 марта Минкульт запускает механизм проверки фильмов и сериалов, которые распространяются в интернете без прокатного удостоверения. Законопроект, который обязывал бы стриминги получать прокатное удостоверение на все фильмы и сериалы, не одобрили. Зато утвердили другую норму: Минкульт может выдавать заключения о дискредитации традиционных ценностей, что напрямую дает Роскомнадзору основания для блокировки контента без прокатки.

Теперь еще и любой желающий может жаловаться в Минкульт на «неправильные» сцены и смыслы. Ведомство за 20-30 дней должно провести оценку, привлекая экспертные советы. Если заключение будет отрицательным, видеосервисы и соцсети должны будут удалить контент в течение суток. За невыполнение требований один раз — штраф, повторно — отключение на три месяца.

Но главная головная боль закона — само понятие «дискредитация традиционных ценностей». Оно нигде четко не прописано. Есть указ президента, где перечислены эти ценности. В частности, это жизнь, достоинство, патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, созидательный труд, коллективизм. Как именно фильм может их дискредитировать? Простор для трактовок огромный. Глава думского комитета по культуре Ольга Казакова успокаивает: система не карательная, а корректирующая. Мол, авторам могут предложить доработать фильм, чтобы он все-таки вышел к зрителю. Но кинокритик Тимур Алиев в этом сомневается:

Тимур Алиев кинокритик «У нас есть кейсы невыдачи прокатных удостоверений, есть кейсы выдачи, а потом отзыва. Я думаю, что новый закон будет работать так же избирательно и так же хаотично и ориентироваться на гражданские активности людей, которым что-то не понравится. У нас теперь каждый — эксперт. Конечно, вопрос, как к этому будут адаптироваться. Чем расплывчатее запрет, тем больше рисков у продюсеров. И речь здесь не о мейнстримных фильмах, это в первую очередь удар по авторскому кино, которое заходит на неудобные, рисковые, спорные территории. Я думаю, эти фильмы будут еще меньше доходить до широкой аудитории: им будут реже выдавать прокатное удостоверение, и их даже, наверное, будут реже допускать к производству».

Какие картины могут попасть под раздачу? Тоже остается только гадать. По мнению критиков, таких на площадках сейчас немало, но подсказывать ведомствам и обращать на них внимание бдительных граждан не хочется.

Кинокритики сходятся в одном: любое серьезное высказывание и любой неудобный вопрос о вере, семье, истории, власти теперь в «серой» зоне. Получается, под ударом в том числе фестивальное кино. Продолжает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова:

Лариса Малюкова кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» «На международных фестивалях до сих пор еще можно было показывать два раза проекты без прокатного удостоверения. Фильм не понравится — напишут донос, после этого у продюсера фестиваля, отборщиков возникают колоссальные проблемы: штрафы, запреты, санкции и так далее. Поэтому в отборе следующего года уже на уровне селекции отборщики будут смотреть — вдруг в картине что-то может не понравиться зрителю N. Поэтому дамоклов меч, как мне кажется, висит и над платформами, и прежде всего над фестивальным движением».

Все стриминги еще с 2022 года, когда был выпущен указ президента об укреплении традиционных ценностей, начали уделять гораздо больше внимания содержанию контента. При этом не раз всплывали случаи со штрафами за пропаганду разного запрещенного. Из недавнего: «Кинопоиск» — 3,5 млн, «Иви» — 3 млн. К слову, ранее цифры были в районе 200-250 тысяч. Проблема в том, что до определенного момента сервисы ориентировались на выданные Минкультом прокатные удостоверения, в которых в том числе содержалась возрастная маркировка. Продолжает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

Алексей Бырдин директор ассоциации «Интернет-видео» «То, что называли штрафом за пропаганду ЛГБТ*, как правило, было демонстрацией контента с «невзрослой» возрастной маркировкой, то есть было ошибкой опираться на ранее выданные Минкультуры документы. Не пытаюсь сейчас переложить на них всю ответственность, потому что у них на тот момент не было прямой обязанности приводить свой регистр прокатных удостоверений в соответствие с действующими нормами. То есть там, где законодательство повысило планку допустимого, нужно было перевыдать десятки тысяч прокатных удостоверений с другим возрастным рейтингом. Это достаточно большая работа, которая, видимо, сейчас будет министерством проводиться. Нужно будет уравновесить тот объем документов, который уже выдан и носит действующий характер».

И вишенка на торте — все эти правила будут работать лишь для легальных платформ. То есть никакого порядка удаления «дискредитирующих» фильмов с пиратских сайтов не предусмотрено. Что выглядит как минимум странно в условиях заявленной активной борьбы за ценности.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.