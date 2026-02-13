Состоялась премьера драмы «Красавица»

В Москве прошла премьера драмы "Красавица" режиссера Антона Богданова, которая выходит в прокат 19 февраля.

В ленте рассказывается история, основанная на реальных событиях - о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. Актер Иван Добронравов, который сыграл одну из ведущих ролей, отметил в разговоре с прессой, что режиссер называл этот поступок сотрудников "тихим подвигом": люди трудились в тылу, однако внесли весомый вклад в приближение победы.

Среди актеров, которые снимались в фильме, также Юлия Пересильд, Слава Копейкин, Стася Милославская, Виктор Сухоруков и другие.

В съемках фильма "Красавица" принимали участие и настоящие животные. Полина Айнутдинова рассказала корреспонденту "РГ", что больше всего ей понравился бегемот, хоть с ним и было страшно работать:

"Съемки проходили в Новосибирске, в цирке: "Мы построили декорацию, заводили бегемота, а он своей мордой сбил меня с табуреточки".

Елисей Чучилин добавил, что в Петербурге они снимались с куклой в виде бегемота, которая дышала благодаря моторчику.

Стася Милославская поделилась с прессой случаем, связанным с работой тигренка в кадре:

"Я играла сцену с тигрицей, а тигренок просто бегал рядом. И так как он ребенок, то периодически мог запрыгнуть мне на спину, зацепиться за колготки, а сцену останавливать было нельзя".

Без интересных историй не обошелся и Слава Копейкин.

"Обезьяна Филя мешал мне играть сцену: упирался в дверной проем и не давал мне проходить, я его буквально выдирал из косяка", - поделился актер со СМИ.

В преддверии выхода съемочной группы на экране появилась главная героиня фильма - бегемотиха Красавица, которую озвучила Мария Аронова.

"Сейчас кино про меня смотреть будем. Конечно, не только про меня, там и про вас есть. Кино всегда про всех нас", - сказала героиня с экрана.

Находясь на сцене, режиссер Антон Богданов обратил внимание зрителей на подголовники кресел в кинозале. На каждом из них лежал платочек, сделанный его двоюродной сестрой. Далее он передал микрофон Юлии Пересильд, которая спела колыбельную военных лет и сказала, что для нее фильм "Красавица" - история о том, как прабабушки и прадедушки спасли свои души в страшное время войны.

На премьере были звездные гости: Эдуард Радзюкевич, Владимир Канухин, Мария Камова (популярный блогер Маш Милаш) и другие.