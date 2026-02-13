Десять самых популярных фильмов на День святого Валентина от JustWatch

Издание JustWatch опубликовало список самых популярных фильмов последних лет ко Дню святого Валентина. В десятку вошли мелодраматические картины, которые чаще всего пересматривают американские жители на 14 февраля.

Первое место в топе заняла «Анора» с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. На второй строчке оказалась комедия «Кто угодно, кроме тебя», замкнул тройку эротический триллер «Плохая девочка» с Николь Кидман.

В десятку также вошли «Прошлые жизни», «50 оттенков серого» и «Время жить».

Самые популярные фильмы на 14 февраля от JustWatch