Когда фильм «Грозовой перевал» выйдет в России

12 февраля состоялась мировая премьера фильма «Грозовой перевал» — экранизации одноимённого романа Эмили Бронте от постановщицы Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Ленту можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако в России драма так и не выйдет из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов фильма. Лента доберётся до России 14 февраля — спустя два дня после мирового запуска. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

В некоторых киносетях премьера состоится позже — от 15-го до 21-го февраля.

«Грозовой перевал» рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Главные роли в ленте сыграли Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»).