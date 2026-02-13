Фильм «Колокол надежды» обзавелся датой выхода

Художественный фильм режиссера Александра Кулямина «Колокол надежды» выйдет в российский прокат 12 марта. Проект создан при поддержке Министерства культуры РФ на базе «Киноконцерна «Мосфильм». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе киноленты.

© Вечерняя Москва

В фильме снялись народные артисты России Юрий Назаров и Геннадий Кочкожаров. Также в кинокартине приняли участия Артем Жигулин, Маша Кошина, Роман Баум, Наталья Громушкина, Эльвира Болгова, Юрий Кузнецов-Таежный и другие актеры.

Сестре с братом из благополучной семьи, в одночасье потерявших родителей в автокатастрофе, предстоит бороться за достойное существование и отстаивать свое место в новом для них мире, оказавшись в детском доме, — говорится в сообщении.

«Колокол надежды» направлен на зрительскую аудиторию 12+. Фильм можно посмотреть по программе «Пушкинская карта».

