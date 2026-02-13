Когда в российский прокат выйдет фильм «Однажды… Мишель Легран»

Документальный фильм «Однажды… Мишель Легран» (Il était une fois Michel Legrand) выпустит в российский прокат 26 февраля 2026 года кинокомпания «Кино.Арт.Про». Это кино о человеке, чьи мелодии стали символом эпохи, чьё имя звучало в титрах фильмов «Шербурские зонтики», «Сладкий ноябрь», «Афера Томаса Крауна» и др. Выход фильма приурочен ко дню рождения композитора — 24 февраля ему бы исполнилось 94 года.

© кадр из фильма «Однажды... Мишель Легран»

- От дебюта в Парижской консерватории, когда ему было всего 10 лет, до концерта в Парижской филармонии на закате жизни, фильм исследует жизнь Мишеля Леграна, полную незабываемых историй и мелодий, - сообщается в пресс-релизе. - Этот ретроспективный фильм с уникальными архивами и интервью предлагает зрителю увидеть личный портрет Маэстро, чей бурный и одновременно очаровательный темперамент покорял всех, кто его окружал.

Мишель Легран является единственным композитором, на счету которого три «Оскара» и пять премий Grammy в номинации «Лучшая музыка», в его дискографии более 100 альбомов, он написал музыку к более 200 фильмам. Среди наиболее известных его работ — музыка к фильмам «Шербурские зонтики», «Сладкий ноябрь», «Девушки из Рошфора». Легран работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд.

В ленту режиссера Давида Десситеса также вошли никогда не публиковавшиеся ранее архивные и редкие закадровые моменты из жизни композитора, включая съемки с Жаком Деми, личные разговоры с Аньес Варда, общие моменты с Барброй Стрейзанд и многое другое. Своими воспоминаниями о Мишеле в фильме поделятся Стинг, Катрин Денев и другие мастера мирового кино и сцены.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2025 году в рамках программы Cannes Classics.

Московская премьера состоится 22 февраля в кинотеатре «Художественный».