Появился первый постер исторической драмы «Королева Анна»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый постер фильма «Королева Анна». Историческая драма выйдет в российском прокате 11 февраля 2027 года.

События ленты разворачиваются на Руси XI века. По сюжету Ярослав Мудрый выдаёт свою дочь Анну замуж за короля франков Генриха I. Сопровождать княжну в дальнем путешествии поручают наёмнику Остромиру. В ходе опасного пути между девушкой и воином вспыхивают романтические чувства.

Главные роли в фильме сыграли Сергей Безруков («Есенин»), Екатерина Воронина («Цикады»), Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Сидоров — постановщик знаменитого сериала «Бригада».