Продолжение «Клиники»: что известно о перезапуске культового ситкома 2000-х

В последние годы наметился настоящий тренд на перезапуск старых сериалов и франшиз. В разработке находятся проект по «Гарри Поттеру» с новыми юными актерами, продолжение шоу «Баффи — истребительница вампиров» и перезапуск культового комедийного сериала «Клиника». Создатели обещают, что по духу он будет близок к оригиналу, хотя фокус повествования значительно изменится. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении шоу, кто из старых актеров вернется в продолжении и чего можно ждать от сюжета.

© Lenta.ru

Главное о сериале

Оригинальное название: Scrubs

Страна: США

Жанр: ситком, драмеди

Режиссер: Зак Брафф

Сценаристы: Тим Хоберт, Асим Батра

Продюсеры: Билл Лоуренс, Лиза Катцер, Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок

Дата выхода: февраль 2026 года

Где смотреть: телеканал ABC и стриминг Hulu (недоступен в России)

Оригинальный сериал «Клиника», рассказывающий о буднях молодых врачей в больнице «Святое сердце», выходил с 2001 по 2010 год. Всего в ситкоме девять сезонов, правда девятый фанаты единогласно отменили: по сути, это был мягкий запуск нового проекта «Клиника: Медицинская школа» под логотипом любимого шоу. «Медицинскую школу» создавала другая команда, в ней играли другие актеры, а привычные герои из «Клиники» здесь отошли на задний план.

В новой «Клинике» 2026 года обещают возвращение актеров именно из оригинального ситкома.

Фото: Лента.ру

Дата выхода

Дату премьеры новой «Клиники» раскрыли в октябре 2025 года. Новый сезон «Клиники» выйдет 25 февраля 2026 года.

В этот день телеканал ABC покажет сразу два премьерных эпизода. На следующий день они появятся на стриминговом сервисе Hulu. Ожидается, что новые серии — всего их будет девять — будут выходить раз в неделю по средам.

Российские телеканалы и онлайн-кинотеатры официально не будут транслировать новую «Клинику». Впрочем, сериал оперативно появится в сети — и не просто в профессиональной озвучке, а в дубляже Евгения Рыбова и Марии Трындяйкиной, которые в 2000-х озвучивали шоу на MTV Russia, в том числе и оригинальную «Клинику».

График выхода новых серий

1-я и 2-я серии — 25 февраля 2026 года

3-я серия — 4 марта 2026 года

4-я серия — 11 марта 2026 года

5-я серия — 18 марта 2026 года

6-я серия — 25 марта 2026 года

7-я серия — 1 апреля 2026 года

8-я серия — 8 апреля 2026 года

9-я серия — 15 апреля 2026 года

Трейлер

О чем был оригинал

Первый сезон «Клиники» начинается с того, что два молодых врача — мечтательный и инфантильный Джон Дориан, он же Джей Ди (Зак Брафф), и его лучший друг Крис Терк (Дональд Фэйсон) поступают ординаторами в больницу «Святое сердце» в неназванном городе в США. Еще один новичок в клинике — нервозная и неуверенная в себе Эллиот Рид (Сара Чок). В качестве руководителя к молодым врачам приставляют циничного доктора Кокса (Джон К. Макгинли): его шутки над неопытными ординаторами отвечают примерно за половину комедийной составляющей сериала. А еще в больнице Джей Ди и Терк знакомятся со старшей медсестрой Карлой (Джуди Рейес), которая с пониманием относится к стажерам, и лицемерным главным врачом Бобом Келсо (Кен Дженкинс).

На протяжении шоу Джей Ди и Терк взрослеют, становятся настоящими профессионалами и находят свою любовь, а в перерывах противостоят уборщику (Нил Флинн), кошмарящему Джей Ди за выдуманные провинности. В конце концов Джон женится на Эллиот, Терк — на Карле, а доктор Кокс воссоединяется со своей стервозной бывшей женой Джордан (Криста Миллер).

Однако цепляет в ситкоме не любовная линия, а грамотное сочетание комедии и драмы. В «Клинике» множество забавных моментов: серия про пациентку, слышавшую песни вместо обычной речи, или сцены с чучелом пса, которого Джей Ди и Терк считали домашним питомцем. Есть здесь грустные эпизоды: про аварию, которая унесла жизнь медсестры Лаверн (Алома Райт), и про страшный диагноз лучшего друга доктора Кокса. Трогательные моменты тоже имеются — например, серия, в которой Эллиот поддерживает Джей Ди в триатлоне или эпизод о буднях Уборщика.

«Клиника» считается классическим ситкомом, хотя по наполнению больше склоняется к драмеди. Сценаристы уделяют философской и социальной стороне сюжета не меньше внимания, чем комедийной.

Фото: Лента.ру

Сюжет перезапуска

Новая «Клиника» будет одновременно продолжением любимого сериала с его главными героями и перезапуском шоу с введением новых актеров. Джей Ди, Терк и Эллиот больше не застенчивые ординаторы, а опытные врачи, и теперь им предстоит обучать молодое поколение медиков.

«Джей Ди и Терк впервые за долгое время вместе работают в клинике — медицина изменилась, интерны изменились, но их дружба выдержала испытание временем. Новые и старые персонажи прокладывают себе путь в больнице «Святое сердце» с юмором, душевностью и некоторыми сюрпризами», – из официального синопсиса новой «Клиники»

Новые интерны, которыми будут руководить герои, судя по всему, останутся на втором плане.

Рассказчиком, как и в оригинале, станет Джей Ди — правда уже не инфантильный молодой человек, а взрослый и опытный врач, за долгие годы работы разочаровавшийся в системе общественного здравоохранения.

«Я не могу быть 50-летним и делать то же самое. Я должен быть старше, я должен быть более зрелым», — цитировал Лоуренс слова Зака Браффа, которые тот сказал на старте работы над перезапуском.

Впрочем, в 30-секундном тизере нового сезона показали, как великовозрастные герои снова дурачатся как в нулевых.

Фото: Лента.ру

Кто работает над перезапуском

Разработку продолжения ситкома с героями из оригинальной «Клиники» анонсировали еще в конце 2024 года: тогда шоураннер Билл Лоуренс в эфире канала ABC заявил, что работает над перезапуском комедии. Режиссерское кресло занял исполнитель главной роли Зак Брафф — после финала «Клиники» он снял несколько фильмов и сериалов, включая один эпизод «Теда Лассо».

Создатель оригинала Билл Лоуренс не стал шоураннером нового проекта, хотя в своих интервью и выступлениях он еще до 2024 года многократно говорил, что хотел бы снова поработать с командой «Клиники».

Все дело в том, что права на «Клинику» принадлежат кинокомпании 20th Century Fox, а у Лоуренса подписан контракт со студией Warner Bros. К тому же выход перезапуска тормозила занятость Лоуренса в сериалах «Тед Лассо», «Терапия» и «Плохая обезьяна». Тем не менее, ему выделили время на работу над «Клиникой» в качестве продюсера.

Шоураннерами вместо него стали продюсер и сценарист оригинала Тим Хоберт и Асим Батра. Спустя несколько месяцев работы Хоберт вышел из проекта из-за творческих разногласий, успев поучаствовать лишь в первых эпизодах.

Фото: Лента.ру

Актеры и роли

10 июля 2025-го СМИ сообщили о том, что в продолжении вернутся все главные актеры из оригинальной «Клиники»:

Зак Брафф — врач общей практики Джей Ди, главный герой;

Дональд Фэйсон — хирург Кристофер Терк, лучший друг и сосед Джей Ди;

Сара Чок — врач общей практики Эллиот Рид, девушка, а потом и жена Джей Ди;

Джуди Рейес — старшая медсестра Карла Эспиноса, жена Терка;

Джон К. Макгинли — доктор Кокс, наставник Джей Ди и Эллиот.

Роберт Масчио — озабоченный хирург Тодд Куинлэн, который постоянно просил всех «дать пять»;

Фил Льюис — нестабильный и жестокий ортопед Хуч.

Новых врачей в сериале будут играть Ванесса Байер («Чем мы заняты в тени») и Джоэль Ким Бустер («Индустрия»), а новых интернов — Ава Банн, Джейкоб Дадмен («Судьба: Сага клуба Винкс»), Дэвид Гридли («Большой потенциал»), Лейла Мохаммади («Сексуальная жизнь студенток») и Аманда Морроу («Закон и порядок. Специальный корпус»).

Кена Дженкинса, который исполнял в оригинале роль главврача доктора Келсо, в продолжении не будет. Артисту уже 85 лет, последний раз он играл в кино в 2019-м. Не появится в «Клинике» и Нил Флинн, игравший Уборщика. Впрочем, Зак Брафф пообещал, что оба могут сняться в сериале, если его продлят на второй сезон.

Кроме того, в продолжении не вернется пугливый и неуверенный в себе юрист Тед Бакленд — актер Сэм Ллойд, исполнявший его роль в ситкоме, в 2020 году умер от рака головного мозга. Заменять его не стали. Зато в перезапуске появится бар «Таверна Ллойда», названный в честь актера. В это заведение после работы будут приходить сотрудники больницы «Святое сердце».