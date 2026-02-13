Эксперты обсудили, какой герой нужен российскому кино

В Москве 12 февраля вручили награды III Национальной кинопремии «Герои большой страны». Среди проектов, которые формируют образ героя, экспертное жюри отметило сериалы «Дорогой Вилли», «Ландыши. Такая нежная любовь», «Любопытная Варвара». Лучшим игровым фильмом назвали приключенческий детектив режиссера Андрея Волгина «Красный шелк». Всего же «золотые звезды» вручили в 19 номинациях.

© nsn.fm

Событие также стало площадкой для обсуждения важных вопросов. На заключительной сессии, на которой приняла участие и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, затронули тему продвижения контента за рубеж. Однако без обсуждения смыслового содержание тоже не обошлось. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.

ПУТЬ САМУРАЯ

Вопрос героя в российском кино периодический поднимают на разных дискуссионных площадках. Еще осенью 2025 года генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в рамках форума «Российская креативная неделя» отмечал, что зрителям нужен решительный и справедливый киногерой. При этом кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН подчеркивал, что проблема стоит куда шире, ведь отечественный кинематограф так и не породил примеров воплощения образа героя.

Со своей стороны актер и один из ведущих церемонии награждения Виктор Хориняк на премии «Герои большой страны» допустил, что вопрос поиска героя неслучайно остается открытым.

«Герой - это сам поиск героя. Мы всегда пытаемся найти ответ на вопрос: кто он – герой нашего времени. Кто тот, на кого мы должны, хотим ровняться. Вопрос не имеет однозначного ответа, только путь, как у самурая. На этом пути мы сейчас находимся в важной точке, когда должны формулировать наиболее ярко, четко, понятно. Актеры должны себя проявлять, сценаристы, и в первую очередь режиссеры. Это задача режиссеру, а не актеру», - сказал он.

СИЛА ПРОДВИЖЕНИЯ

Председатель жюри кинопремии, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога в рамках заключительной сессии деловой программы заметил, что российского героя отличает закалка характера.

«Наши герои, которые действительно сейчас творят подвиги, не выглядят, как в американских фильмах – здоровые накачанные парни. Сила не в физике, сила в силе духа», - сказал он.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на площадке премии также отметила, что российское кино ориентируется на истину, на Западе же всегда делали ставку на систему доставки информации.

«Для нас важна суть. Суть мы определяем, как правду, факты, истину и как ценности. И совершенно противоположная логика: вера в превосходство ничто без системы доставки. Сформировали систему доставки западники, а дальше на этот вентилятор можно накидывать, что угодно. То есть начинают не от истины, идеи. Система доставки – дальше все, что угодно идет в ход», - подчеркнула она.

По ее словам, перед Россией сегодня тоже остро стоит вопрос продвижения контента за рубежом, ведь без системы доставки правду и истину популяризировать невозможно. При этом кинопоказы, которые проводит Россотрудничество, посещают 30-50 зрителей. Необходима же кинодипломатия другого масштаба, подчеркнула Захарова. В качестве примера, на который стоит ориентироваться, она призвала обратить внимание на советский опыт.

«Конечно, не было Интернета, не было никаких цифровых платформ, но была системность в работе. Когда не просто создавался фильм, но параллельно создавалась индустрия по его доставке. Была мощнейшая система киноконтента за рубеж. Не только поездки делегаций наших артистов и режиссеров, чтобы собрать аудиторию в 100-1000 человек. Была мощнейшая работа по представлению продукции уже переведенной, снабженной дополнительной информацией в виде журналов о кино», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова допустила, что в современных реалиях, когда многие инструменты продвижения контента недоступны, в том числе по политическим причинам, логичнее делать ставку на Интернет. Однако и подобный путь сегодня таит в себе сложности.

«Еще пару лет назад, когда какой-то продукт выкладывался в Сеть, был доступен на киноплатформе, все были уверены, что все, он уже доступен по всему миру. Сегодня это не так. Сегодня многие российские платформы, да даже международные недоступны в другой части света. Вроде бы универсальное интернет-пространство. Как мы и предсказывали – сегодня оно сегментировано», - уточнила она.

При этом МИД заинтересован в продвижении российского контента. Однако для этого необходимо, чтобы фильм был переведен и его можно было бы скачать с онлайн-платформы. Как сообщила Захарова, ведомство нередко сталкивается с тем, что с учетом авторских прав, конкретную картину нельзя разместить в Интернете. Ее показ в кинотеатрах также невозможен без присутствия режиссера или кого-то из творческой команды.

«Авторские права, безусловно, должны соблюдаться. Но продвижение требует решения глобальных вопросов. Где-то, наверное, чем-то поступаться в этом смысле, но делать так, чтобы эти фильмы, это кино доходило до широкой аудитории», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Между тем за рубежом сегодня особо заинтересованы в российском кино, поскольку любые запреты приводят лишь к росту интереса.

«Каждый наш кинопродукт будет гипервостребован, если будет переведен, будет предложен на платформе и будет возможность его посмотреть, скачать. Мы все считаем, нам так пытаются внушить, что мы заблокированы, неинтересны, страшные. Это внешнее, наносное и то, что они пытаются зафиксировать. На самом деле у обывателей мощнейший интерес к нашей стране, особенно к современным событиям», - заверила Захарова.

ГЕРОИ ВОПРЕКИ

В свою очередь актер театра и кино и один из членов жюри кинопремии Игорь Петренко заметил, что в истории российского кино был период, когда нужно было зарабатывать. Проще всего зарабатывать на потребительстве, однако сейчас нужно выводить зрителя с низких вибраций.

«Нам сегодня не хватает уважения к самим себе, любви к самим себе и веры в самих себя. Вот то содержание, которое нужно доставлять. Нам нужно выздороветь, чтобы излучать здоровую энергию. За последнее время было много героев вопреки, почти не было героев во имя», - подчеркнул он.

По словам актера, кино сегодня отражает современное стремление к потребительству.

«Выходят сказки, много чего разного выходило за последнее время, а показать нечего, к сожалению. Мы все равно невольно идем на американские фильмы, потому что они качественно, круто сделаны. Они эффектны, дети их воспринимают в момент. У нас есть такая проблема, мы подсадили нашего зрителя», - сказал он.

Как допустил Петренко, в кино много результативного, но часто упущен путь к цели. К примеру, если в военном фильме говорят, что нужно отправиться в Берлин, к следующему кадре герой будет уже в Берлине. Зрителю не показывают путь, лишая его возможности испытать определенные эмоции и трепет. По его словам, раньше фильмы давали зрителю куда больше.

«Если смотреть "Семнадцать мгновений весны", в чем разница между той историей и этой историей – там есть анализ, аналитика, основа работы разведчика», - уточнил он.

Возможным решением проблемы, по словам Петренко, может стать написание сценариев без спешки. Однако стоит отметить, что вопрос хороших сценариев, как и тема героя в кино, поднимается далеко не в первый раз.