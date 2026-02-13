Начались съемки фильма об Иване Грозном и княжне Марии Темрюковне

В Северо-Кавказском федеральном университете стартовали съемки короткометражного фильма, посвященного известному историческому событию - браку царя Ивана Грозного с кабардинской княжной Марией Темрюковной. Творческая работа проходит на базе недавно открытой кинолаборатории "СКФУмедиа", ставшей проектом действующих Высшей школы креативных индустрий и студенческого медиацентра.

Как сообщили в пресс-службе вуза, в составе съемочной группы - ученые-историки, приглашенный режиссер, студенты-актеры и медиаволонтеры. Особое внимание коллектив уделяет работе с архивным материалом: от костюмов и внешнего вида персонажей до стремления достоверно отобразить события и дать им точную трактовку.

Мария Темрюковна стала второй женой Ивана Грозного, свадьба состоялась 21 августа 1561 года. Этот союз во многом определил дальнейшее развитие Российского государства и Северного Кавказа. В Нальчике в 1957 году в честь 400-летия добровольного вхождения Кабарды в состав России открыли монумент Марии, который стал обязательным атрибутом всех открыток и путеводителей по региону. Столичные скульпторы и архитекторы, работавшие над подарком к юбилею, изобразили горянку со свитком в руке, в котором прописан договор о вечном союзе с Россией.

Съемки проходят без привлечения целевых денег. В будущем кинолаборатория сосредоточится на создании картин, направленных на раскрытие исторической правды, популяризацию науки и традиционных ценностей.

"Для нас ключевым является практико-ориентированный подход, - отметила директор ВШКИ СКФУ Алена Садыкова. - Лаборатория - это площадка, где теория сразу превращается в практику. Студенты получают не абстрактные знания, а конкретные навыки командной работы, учатся решать реальные производственные и творческие задачи. Это возможность самореализации и профессионального старта еще в стенах университета".

Кинолаборатория включает современную телестудию, подкаст-студию, коворкинг и арт-пространство университета.