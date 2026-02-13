Критики оценили фильм «Удачи, веселья, не сдохни» Гора Вербински

13 февраля состоялась мировая премьера фильма «Удачи, веселья, не сдохни» — фантастической комедии от режиссёра «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински. Критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 85% свежести.

© Чемпионат.com

Обозреватели хвалят насыщенное повествование, которое некоторые называют смелым для современного Голливуда. Критики также отмечают впечатляющую актёрскую игру Сэма Рокуэлла. Ругают ленту за слишком скомканный сюжет, который больше напоминает эпизоды «Чёрного зеркала», а не настоящий фильм.

Что пишут критики про фильм «Удачи, веселья, не сдохни»:

Смелый, оригинальный и освежающе странный. Новый фильм Гора Вербински — это научно-фантастическая комедия, которая действительно несёт в себе много смыслов.

«Удачи, веселья, не сдохни»— это поистине изобретательное произведение, которое не боится заходить в самые неожиданные места, чтобы развлечь и просветить зрителя.

Настолько замысловатый, яростный и настолько амбициозный проект, что трудно поверить, что кто-то в современном Голливуде был готов вложить деньги в его создание.

Сэм Рокуэлл, как всегда, очарователен, но фильм больше похож не на киноленту, а на несколько эпизодов «Чёрного зеркала», объединённых вместе.

В лучшем случае фильм можно посмотреть позже дома. Просмотр может стать поводом отложить телефон — хотя бы на время.

«Удачи, веселья, не сдохни» рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом. По сюжету он оказывается в придорожной закусочной в Лос-Анджелесе и пытается собрать команду для борьбы с угрозой. Фильм также официально выйдет в российском прокате.