Какие мелодрамы россияне пересматривают чаще всего

Россияне стали почти в два раза чаще смотреть мелодрамы за последний год, предпочитая сложные и реалистичные истории легким и предсказуемым работам. Среди фильмов жанра зрители предпочитают пересматривать картину Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", говорится в совместном исследовании онлайн-кинотеатра "Кион" и сервиса zigmund.online, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Любовь остается одной из самых востребованных тем, но меняется способ ее просмотра: аудитория все чаще выбирает сложные и реалистичные истории, где есть кризисы, сомнения и внутренние конфликты. Это подтверждают цифры: мелодрамы +78% за год, драмы +32%, романтические комедии +14%. Рост просмотров мелодрам более чем в пять раз опережает динамику романтических комедий, что является ключевым культурным сдвигом исследования", - говорится в сообщении.

В исследовании отмечается, что мелодрамы, в отличие от "ромкомов", показывают отношения как процесс - с болью, взрослением и непростыми решениями. Рост интереса к таким сюжетам говорит о смене запроса: зрителям важнее узнавать себя в героях, чем наблюдать идеализированную модель любви.

"Рост популярности мелодрам может говорить еще и про одиночество, в том числе внутри отношений. Пары могут жить вместе годами, но не всегда умеют говорить о сложных чувствах напрямую. И тогда фильм становится безопасным посредником. Через героев можно прожить конфликт, увидеть модель поведения, а потом - если хватит смелости - обсудить это друг с другом", - прокомментировала руководитель отдела психологической экспертизы сервиса Светлана Шаталина.

Отмечается, что чаще всего россияне досматривали романтическую комедию "Пара на пару" с Дмитрием Чеботаревым и Ириной Горбачевой, а среди мелодрам - "Совсем ошалели", "Двое в одной жизни, не считая собаки", "Кеша должен умереть" и "Ворон".

Пересматривают зрители прежде всего культовую мелодраму "Москва слезам не верит", а также "Лед-2", "Любовь и голуби", "Осень в Нью-Йорке" и "Рецепт любви".