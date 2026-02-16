Что рассказал зрителям режиссер фильма «Суздаль. 1000 лет и один день»

В прокат вышел новый документальный фильм петербургского режиссера Сергея Дебижева "Суздаль. 1000 лет и один день". После премьерного показа в кинотеатре "Аврора", на котором побывала корреспондент "РГ", режиссер ответил на вопросы зрителей.

Почему и зачем вы все это так долго снимали - целый год?

Сергей Дебижев: Мы стараемся, чтобы наши изображения были некими художественными образами. Это не так просто. Это специальные консультации с синоптиками, это внимательное присматривание за природными явлениями, за тем, что сегодня будет с закатом, какие будут облака… Это ранние вставания, еще когда темно, ожидание первого света, тумана. Это все, что, по идее, должно входить в плоть и кровь кинематографистов.

Наши операторы, по-моему, вообще не спали, колесили, ждали… Например, в фильме вы увидите редкий кадр - красную луну…

Что дало фильму использование искусственного интеллекта? И компьютерной графики.

Сергей Дебижев: Тут никаких особенных секретов нет - нам нужно было иллюстрировать историческую часть.

Мы оживляли прекрасные фотографии Юлии Горбуновой, которая создает костюмы, вышивает бисером и делает костюмированные фотосессии. Когда ты работаешь исключительно с искусственным интеллектом, там, конечно, да, отдает мертвечиной. А когда оживляешь фото с живыми людьми, тут дела обстоят получше.

Я суздальская дачница. Все в фильме мне родное. Но хочу спросить: почему вы не рассказали, что сегодня в городе происходит?

Сергей Дебижев: Да, действительно бывают фильмы, в которых все разжевано, все подписано: вот кузнец, его зовут так-то, живет он на такой-то улице, его мастерская находится там-то... Но мне кажется, что та стилистика, которую мы выбрали, этого не предполагает. Мы уже два года проводим в Суздале кинолагерь, у нас собираются молодые люди со всей страны, находят героев и делают за время этого кинолагеря небольшие фильмы, из которых мы потом собираем киноальманах и показываем его на большом экране. Это происходило уже дважды. И там как раз это все: про жизнь города Суздаля, про местных жителей, про атмосферу, которая сегодня достаточно яркая, немного странная, но прекрасная. Дай бог, чтобы другие города начали брать с него пример. А также с Рыбинска, в котором, как известно, и вывески дореволюционные, масляными красками нарисованные, и улицы имеют старинные названия.

А как в Москве оценили фильм? Любят петербуржцы поговорить о "противостоянии" города Петра и Москвы, и тут прозвучал вопрос: "А как прошла премьера фильма в Москве? Критиковали?"

Сергей Дебижев: Я думаю, критика впереди. От москвичей трудновато ожидать критики, они любят Суздаль, кто-то имеет там дом, многие ездят туда постоянно, и поэтому они вместе с Суздалем находятся, так сказать, на короткой ноге. Тут, скорее, в нашей имперской среде может быть какая-то критика, а москвичи отнеслись очень бодро, сделали прекрасные телевизионные репортажи, выжимали меня большим количеством интервью, и вообще это было вдохновенно, что меня слегка, конечно, и утомило, и удивило одновременно. В Москве такие вещи проходят на ура. Они очень любят, когда подчеркивается некая ориентация на Святую Русь. Отсюда вопрос сегодняшнего дня: как нам найти золотую середину, какую-то гармонию между Российской империей, Советским Союзом, Российской Федерацией и Святой Русью?

Я фотограф, давно и внимательно смотрю ваши фильмы и понял, что вы работаете как фотограф, но картинки у вас живые. Вы снимаете и пользуетесь своими фотографиями?

Сергей Дебижев: У меня художественное образование, я рассматриваю каждый кадр именно с этой точки зрения. Поэтому для меня нет никаких тайн в области гармонии кадра, композиции, цвета и всего остального. И это, конечно, моя сильная сторона, в отличие от многих кинематографистов, которые не обладают углубленным художественным образованием. Конечно, я параллельно снимаю, и есть у меня мысль сделать две выставки в Росфото. Если руки дойдут. Одна - фото, сделанные на телефон, вторая - я много снимал в Индии, недавно наша съемочная группа вернулась оттуда - вот где рай для фотографов.

Надо сказать, что для меня главное - красивое изображение. Его выразительность и ведет, собственно говоря, меня за собой. Например, в фильме о Суздале есть зловещие вороны, видно, как они садятся на погнутые кресты храмов, что стоят в руинах. И есть прекрасные птицы, которые поражают своим количеством и поведением. Они создают невероятную атмосферу, когда буквально облетают дозором весь город. Это удивительно. Я никогда не видел, как птицы закрывают собой небо. И это не какое-то уникальное редкое явление нам попалось...

Суздаль - действительно какой-то волшебный мир. Кто не был там, лишил себя чего-то очень важного. Там, конечно, есть еще остатки такой "матрешечности", но они постепенно уходят. Там уже Мацуев, Гергиев, Абдразаков, наш десант. Они пытаются добавить классики в облик города. И, в общем, в Суздале появляется новая атмосфера высокого искусства. Дай Бог, чтобы этот город не вернулся к своим исключительно огурцам, кокошникам и матрешкам, а все-таки стал с одной стороны современным городом, а с другой стороны, не потерял бы глубину сакральной традиции. У нас в Питере она своя, там - своя, в Москве ее нет вообще - там как будто строят что-то новое, доселе несуществующее. Но мы будем надеяться, что Питер и Суздаль возьмутся за всю страну и с двух сторон разбудят ее и взбодрят. Надеюсь, наш фильм внесет свою лепту в процесс превращения нашей страны в государство-цивилизацию.

Тем временем

Сейчас кинокомпания "Два капитана" работает над новым документальным фильмом Сергея Дебижева "Как русская балерина Индию спасала" (посвящен Анне Павловой и индийскому танцору Удаю Шанкару).

Прямая речь

Михаил Скигин, генеральный продюсер фильма, сооснователь кинокомпании "Два капитана":

"Хотя золотой век суздальской земли был недолгим, но память о нем является очень важным моментом к пониманию российской государственности. Здесь мы прикасаемся к величию нашей истории. Чтобы построить будущее, мы должны исследовать наши глубинные корни и передать знания молодым, тем, кто в ближайшее время примет активное участие в политических, экономических и культурных процессах развития России. Поэтому мы договорились с Министерством просвещения РФ о показах фильма школьникам в рамках масштабной образовательной акции "В кино всем классом". С конца февраля организованные группы школьников и студентов смогут увидеть картину на большом экране по специальным льготным условиям, что сделает урок истории по-настоящему ярким и запоминающимся событием".