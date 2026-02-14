Как культовый триллер «Молчание ягнят» и Ганнибал Лектер покорили весь мир

14 февраля исполняется 35 лет «Молчанию ягнят» Джонатана Демме — одному из самых заслуженно знаменитых триллеров в истории кино. Как создавался этот великий фильм, какими слухами он оброс за три с половиной десятилетия и в чем секрет его успеха, рассказывает «Лента.ру».

Курсантка Академии ФБР Кларис Старлинг (Джоди Фостер) отправляется на свое первое выездное задание — составить психологический портрет убийцы-каннибала, высокоинтеллектуального психопата Ганнибала Лектера (Энтони Хопкинс), упеченного в психушку. На самом деле, начальство посылает девушку в лапы монстра с тайным умыслом — в надежде на помощь Лектера в поимке другого серийного убийцы, известного как Баффало Билл (Тед Левайн). Последний поймал и освежевал уже пятую жертву. Ганнибал готов выручить, но только в обмен на детали из детства заинтересовавшей его Кларис. В биографии курсантки, впрочем, оказывается немало темных событий, и бередить старые раны той вовсе не хочется.

«Молчание ягнят» увидело свет на День всех влюбленных и тут же взлетело на первое место американского проката, где оставалось больше месяца

На «Оскаре» картина забрала все пять главных наград — за лучший фильм, режиссуру, сценарий и ведущую актрису, а Хопкинс, несмотря на то, что за весь фильм появляется в кадре лишь на 19 минут, получил статуэтку как ведущий актер. Его Ганнибал Лектер буквально украл себе все внимание. Персонаж получился настолько убедительным, что возлюбленная актера, телеведущая Марта Стюарт, рассталась с Энтони — не могла отделить его личность от пугающего кинообраза.

«Только и могла думать о том, как он ест [людей]», — признавалась позже знаменитость.

Динамика отношений Ганнибала с Кларис и игравших их актеров стала предметом спекуляций в прессе. Таблоиды очень полюбили историю о том, что между артистами на съемках возник конфликт. Отчасти в этом виноваты они сами — Фостер в одном из интервью призналась, что пыталась всеми силами избегать компании Хопкинса: «Я была в ужасе от него и боялась подойти». Британец в своей биографии позже писал, что коллега призналась ему в том, что опасалась его, в последний день съемок. Энтони в ответ заявил, что то же самое испытывал к Джоди.

«Мы обнялись и признались друг другу в странном чувстве отдаления во время съемок, в котором, без сомнения, можно винить сценарий, требовавший от нас игры в кошки-мышки. Но с тех пор мы всегда общались с большой теплотой», — Энтони Хопкинс.

На самом деле, оба актера подошли к своим персонажам с профессиональным пиететом. Для Фостер Кларис Старлинг была невероятно важной героиней еще до получения роли — она попыталась приобрести права на экранизацию романа писателя Томаса Харриса, но не успела, ее опередила студия «Орион». Когда актриса узнала, что фильм будет снимать Джонатан Демме, то готова была выть от ярости.

«Я была уверена, что он не захочет брать меня на роль. Так и было — он собирался пригласить на нее Мишель Пфайффер. Но я полетела в Нью Йорк и сказала ему, что готова быть его запасным вариантом», — вспоминала Фостер.

К счастью для актрисы, Пфайффер посчитала сценарий слишком мрачным и отказалась от роли. Готовясь к съемкам, Фостер анализировала Кларис через призму архетипов и героического эпоса. Перед ее персонажем стоял важный квест — убить дракона. Перед Фостер была не менее серьезная задача — избавиться от амплуа жертвы, которое закрепилось за ней после ролей в «Таксисте» и «Обвиняемых». Актриса жаждала сыграть защитницу. Ту же тягу она нашла и в Кларисе, которой, будучи окруженной мужчинами в форме, приходилось доказывать свое право на службу.

Именно это ее открытие помогло Демме объяснить, почему в финале Кларис отправляется в логово Баффало Билла без поддержки ФБР

Хопкинс, унаследовавший роль Ганнибала Лектера от Брайана Кокса, сыгравшего книжного маньяка в «Охотнике на людей» 1986-го, получил сценарий, когда завершал съемки «Часов отчаяния». Работа настолько подкосила британца, что в последний день тот просто собрал чемодан и отправился в путешествие без пункта назначения. В дороге он собирал образы и копил наблюдения, а по ночам в мотелях возвращался к мыслям о том, каким должен быть Ганнибал. Актер окончил путь, когда в голове сформировалось понимание того, кто такой его герой.

Вжиться в роль психопата-людоеда Хопкинсу помог прием «символической маски», которую он надевал для тотального перевоплощения. В случае с Ганнибалом этой маской стали зачесанные назад волосы и легендарная поза с заведенными за спину руками.

«Я не знаю, как это работает, мне не нужно думать об этом. Это просто происходит. Это ракетное топливо, которое доставляет меня в тело персонажа», — Энтони Хопкинс, о «символической маске».

Не будем забывать о втором маньяке, образ которого также стал культовым. Баффало Билл был собран Харрисом из трех знаменитых злодеев — Теда Банди, заманивающего жертв в ловушку мольбами о помощи, Гэри Хейдника, державшего похищенных девушек в выкопанной яме, и Эда Гейна, который свежевал выкопанные из могил трупы и носил их кожу. Актер Тед Левайн получил роль, напугав съемочную группу еще на кастинге — ни у кого не оставалось сомнений, что маньяка должен играть именно он.

Культовая сцена с танцующим под Goodbye Horses Баффало Биллом могла быть совсем другой — изначально Демме выбирал между песнями The Rolling Stones и Дэвида Боуи, а остановился в итоге на рокерской Her Strut Боба Сигера — именно под нее Левайн поначалу плясал на съемочной площадке. Goodbye Horses, к слову, так и остался единственным хитом Дайан Лаки (Q Lazzarus), ушедшей из музыки в 1996-м.

Через десятилетие после премьеры «Молчания ягнят» Хопкинс вновь вернется к роли Лектера в сиквеле «Ганнибал» Ридли Скотта

Однако продолжение, в котором не приняли участие ни Демме, ни Фостер, не снискало у критиков популярности. Еще через год Хопкинс исполнил роль Лектера в приквеле Бретта Ратнера «Красный дракон», также не сумевшего посягнуть на лавры оригинала. Персонаж затем возрождался в номинированном на «Золотую малину» «Восхождении», где его сыграл французский актер Гаспар Ульель, и в довольно популярном сериале NBC «Ганнибал», где за роль взялся Мадс Миккельсен.

Помимо сиквелов, фильм «Молчание ягнят» породил целую серию последователей — без него не представить, к примеру, таких легендарных триллеров, как «Семь» и «Зодиак», да и сериал «Настоящий детектив» много чего почерпнул из фильма Демме. Своему успеху картина в первую очередь обязана невероятному дуэту Хопкинса и Фостер. Возможно, потому, что в их диалогах, в этой совершенно фантастической беседе агента ФБР и высокоинтеллектуального людоеда, легко угадывается совсем другая, более бытовая ситуация — общения въедливого преподавателя и не сильно подготовившейся студентки на экзамене. Все-таки возможность ассоциировать себя с героями фильма остается, наверное, одной из важнейших вещей, за которыми зрители и идут в кино, — пусть даже это фильм о пожирателе человечины.