Charli XCX анонсировала ещё один фильм со своим участием

В сети появился первый трейлер фильма Пита Оса Erupcja (в переводе с польского — «Извержение»), главную роль в котором исполнила Charli XCX. Премьера картины в прокате запланирована на 17 апреля.

© Mainstyle

В центре сюжета — героиня по имени Бетани, которую играет Charli XCX. Она возвращается в родной город и начинает заново осмыслять свои отношения с бойфрендом, сталкиваясь с прошлым и собственными чувствами. Вместе с певицей в фильме снялись Лена Гора, Джереми О. Харрис и Уилл Мэдден. Сценарий режиссёр написал в соавторстве с исполнителями главных ролей, что добавило истории личной интонации. Впервые ленту представили на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году.

Для Charli XCX это не первый опыт в кино. Ранее она появилась в мокьюментари Эйдана Замири «Момент», посвящённом её туру Brat, а также была задействована сразу в нескольких предстоящих проектах — хорроре «Лики смерти» Дэниела Голдхабера, фильме «Галеристка» Кэти Янь и картине Грегга Араки «Я хочу с тобой секса».

Кроме того, уже сегодня артистка представит новый альбом Wuthering Heights, созданный в поддержку экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте от режиссёра Эмиральд Феннел.