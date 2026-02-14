Prime Video показали первый трейлер сериала «Паук-Нуар»

Prime Video показал первый трейлер «Паук-Нуар», где главную роль исполнил Николас Кейдж. Проект переносит зрителей в Нью-Йорк 1930-х годов и предлагает мрачную интерпретацию вселенной Человека-паука в эстетике нуара. В центре истории — пожилой частный детектив с непростым прошлым, которому вновь приходится вступить в борьбу с преступным миром. Главного антагониста сыграл Брендан Глисон. Также в актёрский состав вошли Ламорн Моррис и Джек Хьюстон.

Режиссёром и продюсером первых двух эпизодов выступил Гарри Брэдбир. Шоураннерами проекта стали Орен Узил и Стив Лайтфут. К разработке сериала также присоединились лауреаты премии «Оскар» Фил Лорд, Кристофер Миллер и Эми Паскаль, что сразу повысило ожидания от предстоящей премьеры.

Источник фото: Prime Video