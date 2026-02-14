Как создается музыка для фильмов, снятых в кинопарке «Москино»

Композиторы Ника Усова, Егор Зубков и Владимир Сайко раскрыли, как создавалась музыка к проектам, снятым в кинопарке «Москино».

Разработка музыки к картине стартует еще до первых набросков мелодии. Сначала композитор обсуждает свои идеи с режиссером. В процессе работы над фильмом он смотрит материал и делает первые наброски.

Композитор читает сценарий, изучает информацию о героях, составляет план. Далее он вместе с командой приступает к написанию общих музыкальных тем, из которых создается полотно для героя, сцен и эпизодов.

В этот момент важна командная работа, так как довольно длительное время все работают сообща и должны чувствовать и думать в одном направлении, чтобы получилось единое целое.

Саунддизайнеры добавляют нужные музыкальные и шумовые эффекты для создания реалистичности сцены, происходящей на экране. Сведение воедино происходит в звукозаписывающей студии, передает KP.ru.

Работа над сценами фильма «Остап» прошла в вагоне первого класса в павильоне кинопарка «Витебский вокзал». О съемках в кинопарке рассказали генпродюсер и режиссер-постановщик Лада Меркулова.