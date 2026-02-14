Джессика Ганнинг сыграет главную роль в байопике певицы Касс Эллиот

Джессика Ганнинг («Оленёнок», «Нарушители») исполнит главную роль в фильме «Моя мама Касс» (My Mama Cass), который запустила в производство кинокомпания Veritas Entertainment. Как сообщает Deadline, это будет экранизация одноименных мемуаров о певиц Касс Эллиот, написанных её дочерью Оуэн Эллиот-Кугелл. Сценарий напишет Эмма Форрест («Не вместе»).

© кадр из сериала «Нарушители»

Касс Эллиот - одна из основательниц популярного фолк-рок-квартета 1960-х годов The Mamas & The Papas, сделавшая также сольную карьеру после их распада, первая исполнительница хита «Dream a Little Dream of Me». Фильм «Моя мама Касс» позиционируется как исчерпывающая картина об Эллиот, посвященная ее жизни, наследию и связи матери и дочери, которая сформировала их обеих, а не как традиционная биографическая картина об участнице группы The Mamas & the Papas.

- Он расскажет о том, как в музыкальной среде, где было немало иконоборцев, Эллиот стала первопроходцем, - сообщается в пресс-релизе. - Но ее истинная сила заключалась в том, что она брала то, чего мир не хотел ей давать… талантливая, прямолинейная певица, которая отказывалась определяться своим весом или окружающими ее мужчинами, построив уникальную карьеру и выбрав материнство на своих собственных условиях в то время, когда культура была к этому не готова. Фильм также рассказывает о пути Оуэн к раскрытию правды о безвременной смерти её матери — наконец-то развеивая давнюю городскую легенду о том, как она трагически погибла в возрасте 32 лет.

Касс Эллиот стала второй вокалисткой The Mamas & The Papas в 1965 году, после распада группы Mugwumps, где она выступала вместе со своим первым мужем – гитаристом Джеймсом Хендриксом. Свое прозвище «Мама Касс» девушка получила из-за своей полноты, а также интеллекта (ее IQ был выше 160 баллов). Квартет распался в 1968 году из-за сложных отношений участников и, не в последнюю очередь, из-за желания Касс делать сольную карьеру. Ее первым хитом (и одновременно последним синглом The Mamas & The Papas) стала песня «Dream a Little Dream of Me». Так же называлась и ее дебютная сольная пластинка. Всего же Эллиот записала семь сольных альбомов.

У Касс были проблемы с алкоголем и наркотиками, она всю жизнь боролась с лишним весом (который достигал 132 килограммов). Эллиот умерла 29 июля 1974 года во сне в Лондоне, в квартире, где ей разрешил остановиться певец Гарри Нильссон во время ее мирового тура. По словам судмедэксперта Кита Симпсона, который проводил вскрытие, её смерть наступила из-за сердечной недостаточности. Проверка на наркотики показала, что в её организме их не было. Четыре года спустя барабанщик группы Who Кит Мун умер в той же комнате, также в возрасте 32 лет, что породило множество легенд.