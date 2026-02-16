Мария Аронова снова кошмарит на съемках детей и взрослых

Мария Аронова снова примерила очки в стиле «прощай молодость» и водолазку цвета печали. Ближайшие недели она проведет в образе суровой училки, которая учит уму-разуму весьма безжалостными методами и еще пытается решить собственные семейные проблемы.

С учетом ажиотажа вокруг сериала «Олдскул», перспектива его второго сезона воспринималась как нечто весьма логичное. И вот съемки стартовали, на площадке собрались уже знакомые персонажи и прибавились новые. В образе завхоза в сериале появится Ефим Шифрин, а героиня Елизаветы Вороновой пополнит учительский состав элитной школы «Фаворит», где развивается действо.

В первом сезоне последний «Учитель года СССР» Мария Павловна меняет обычную школу на элитную, где учится ее внучка, общение с которой мама девочки всячески ограничивает. У мамы есть на это причины. Бабуля, несмотря на все свои преподавательские регалии, является дамой с предельно сложным характером и явно не отличается склонностью к поиску компромиссов. Старорежимный педагогический напор в элитной школе, где с детей непростых родителей пылинки сдувают, выглядит буйством слона в посудной лавке. Но иногда, как выясняется, только так и нужно.

В новых сериях Мария Павловна продолжит свое погружение в весьма странную для нее среду и не оставит попыток понять не только современных подростков, но и собственную взрослую дочь. Коллеги грозного педагога усилиями сценаристов тоже будут разбираться с самыми разными проблемами: от кризиса среднего возраста до служебных романов.

Есть немало примеров, когда продолжения успешных сериалов получались если не сильно лучше первых сезонов, то, по крайней мере, не хуже. В случае с сюжетом, в котором задействованы школьники, есть кадровая проблема. Дети очень быстро растут и молодых актеров нужно либо менять, придумывая новых персонажей, либо успевать за их взрослением.

Впрочем, одну из весьма непростых задач продюсеры проекта все-таки решили. Им каким-то образом удалось найти в съемочном графике Марии Ароновой свободные дни. Будем надеяться, что сама актриса не запутается в своих комедиях, которых у нее, кроме «Олдскула», в данный момент в работе еще четыре.