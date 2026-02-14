Фильм «Грозовой перевал» вышел в России

14 февраля фильм «Грозовой перевал» появился в некоторых кинотеатрах России. Драму можно посмотреть в рамках предсеансового обслуживания в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Картина выступает экранизацией одноимённого романа Эмили Бронтер. Лента рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.

Главные роли в «Грозовом перевале» сыграли Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»). Режиссёром выступила Эмиральд Феннел — автор популярной драмы «Солтбёрн».