По шпионской серии «Ангелы Чарли» снимут новый фильм
Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Sony Pictures запустила разработку нового фильма по известной шпионской серии «Ангелы Чарли». Дата выхода ленты пока неизвестна.
По данным СМИ, сценарий к новому боевику напишет Пит Чиарелли — автор сюжета мелодрамы «Предложение» с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом. Sony пока не сообщала о работе над новой версией шпионского боевика, потому подробности об исполнительницах главных ролей станут известны позднее.
«Ангелы Чарли» — криминальное шоу, которое транслировалось на канале ABC с 1976 по 1981 год, став популярным по всему миру. В 2000 году вышел фильм, который стал полнометражной адаптацией сериала. Главные роли в картине сыграли Кэмерон Диас («Маска»), Люси Лью («Убить Билла») и Дрю Бэрримор («50 первых поцелуев»). Спустя три года лента получила сиквел, а в 2019 году состоялась премьера провального перезапуска «Ангелов Чарли», уже с Кристен Стюарт («Сумерки») в главной роли.