$77.1991.56

Зрители оценили фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди выше «Солтбёрна»

Чемпионат.com

13 февраля состоялась мировая премьера фильма «Грозовой перевал» — новой драмы, с Марго Робби («Барби») и Джейкобом Элорди («Франкенштейн») в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Зрители оценили фильм «Грозовой перевал»
© Чемпионат

Лента получила оценку «В». Таким образом, фильм понравился зрителям больше, чем предыдущая драма режиссёра Эмиральд Феннел «Солтбёрн» (В-). При этом, критики смешанно оценили «Грозовой перевал»: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 64% свежести.

«Грозовой перевал» рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Картина выступает экранизацией одноимённого романа Эмили Бронтер.