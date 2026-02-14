Представлены постеры к фильму «Супер Марио: Галактическое кино»

Компания Nintendo представила яркие постеры мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». На них изображены Марио, Луиджи и другие персонажи из предстоящей анимационной картины.

Сиквел «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

Премьера мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» состоится 1 апреля. К озвучке персонажей вернулись Крис Пратт («Стражи галактики»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»). Кроме того, Розалину озвучит Бри Ларсон («Капитан Марвел»), а Боузера-младшего — Бенни Сэфди («Оппенгеймер»).