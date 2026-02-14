Кто напишет сценарий к фильму по игре Dead By Daylight

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия Blumhouse и Atomic Monster активно работают над экранизацией хоррор-игры Dead By Daylight. Авторы уже нашли сценаристов будущей адаптации.

© Чемпионат.com

Так, сюжет картины напишут сценарист хоррора «Заклятие 2» Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик и создатель знаменитого фильма ужасов «Зеркала» Александр Ажа. Теперь студии займутся поиском режиссёра, который поставит проект.

Dead By Daylight — многопользовательский хоррор, который вышел в 2016 году. По сюжету игры, пользователям предстоит взять на себя роль четырёх выживших, задача которых: решить все головоломки на локациии и сбежать от маньяков. За 10 лет своего существования, в проекте произошло множество кроссоверов с популярными фильмами ужасов, в числе которых «Пила», «Крик», «Кошмар на улице Вязов» и другие.