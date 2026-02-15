Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Режиссер Жора Крыжовников опубликовал в соцсетях сообщение, которое можно расценить как намек на второй сезон сериала «Слово пацана», сообщают информационные агентства.
Крыжовников опубликовал картинку с изображением цифры «2», выполненной в стилистике сериала – так, будто она написана кровью на черном фоне, передает РИА «Новости».
Подписи к публикации не было, однако режиссер отметил в посте нескольких актеров, снимавшихся в первом сезоне «Слова пацана». Среди них оказались Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Слава Копейкин. При этом Иван Янковский и Никита Кологривый в числе отмеченных не значились.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2023 года состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Первый сезон «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывал о противостоянии уличных группировок в Казани в конце 1980-х.
Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков заявил, что сериал «Слово пацана» не романтизирует преступные группировки и образ жизни их участников.