Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

Режиссер Жора Крыжовников опубликовал в соцсетях сообщение, которое можно расценить как намек на второй сезон сериала «Слово пацана», сообщают информационные агентства.

© Чемпионат.com

Крыжовников опубликовал картинку с изображением цифры «2», выполненной в стилистике сериала – так, будто она написана кровью на черном фоне, передает РИА «Новости».

Подписи к публикации не было, однако режиссер отметил в посте нескольких актеров, снимавшихся в первом сезоне «Слова пацана». Среди них оказались Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Слава Копейкин. При этом Иван Янковский и Никита Кологривый в числе отмеченных не значились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2023 года состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Первый сезон «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывал о противостоянии уличных группировок в Казани в конце 1980-х.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков заявил, что сериал «Слово пацана» не романтизирует преступные группировки и образ жизни их участников.