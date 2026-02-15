Как ИИ помогает дублировать фильмы

Российские цифровые технологии штурмуют мировые рынки. В рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" успешно работает программа "Старт-ЦТ". Она помогает быстрее выводить российские цифровые продукты на зарубежные торговые площадки.

Фонд содействия инновациям, например, выплачивает значительные суммы на поддержку отечественным производителям. В прошлом году гранты получили авторы 68 проектов, направленных на уникальные, чисто российские цифровые решения.

Наши фильмы в гости к вам

В Краснодарском крае при поддержке грантовой программы "Старт-ЦТ" началась реализация проекта "КИНО ИИ". Это технологическая платформа для продвижения российских фильмов на зарубежные экраны.

Разработчики использовали собственные нейросети, чтобы адаптировать наши фильмы для проката в разных странах: переводить речь в субтитры, делать закадровый перевод, синтезировать эмоциональный дубляж. Проект "КИНО ИИ" устраняет цифровой барьер, позволяя российским кинопроизводителям надежно сохранять право собственности на свою продукцию, а главное - делать международный прокат рентабельным даже для малобюджетных фильмов.

"Зарубежные зрители получают доступ к российскому кино с живым эмоциональным дубляжом, который сохраняет авторский замысел и помогает глубже погрузиться в историю и культуру страны", - отметил генеральный директор проекта Александр Терехов.

ИИ научит

Компания "СРПП" из Нижегородской области получила поддержку Фонда содействия инновациям по программе "Развитие-ИИ". Она создала интеллектуальную платформу, которая через диалоговые запросы помогает предприятиям повысить эффективность работы персонала и надежность промышленного оборудования.

"Основная польза продукта заключается в контроле за обучением обслуживающего персонала, чтобы обучить его не "вообще", а именно тому, что необходимо в данном месте технологической цепочки. Это позволяет предупредить простои и точно спланировать работы с учетом производственного плана", - рассказал гендиректор компании Дмитрий Боченков.

Ранее его коллектив уже выигрывал государственные гранты, что позволило значительно обновить производственные мощности. И расширять функционал платформы, внедрять инструменты интеллектуального анализа, которые помогают предприятиям определять оптимальные варианты обучения сотрудников.

Ошибок будет меньше

В Кемеровской области компания "ИТ-ЛИДЕР" стала победителем программы "Старт" нацпроекта "Экономика данных". Ее проект - платформа с искусственным интеллектом, которая помогает повысить эффективность производственных процессов.

Во время работы со сложным оборудованием работники получают на дисплее планшета или смартфона пошаговые подсказки через AR-очки. При этом искусственный интеллект распознает детали и проверяет, правильно ли выполнены операции.

Господдержка дала возможность ускорить обучение персонала, значительно сократить число ошибок, привести все операции к единому стандарту качества. Платформа совместима с основными российскими системами, что стимулирует развитие импортонезависимых технологических решений.

"Далее - пилоты на предприятиях, настройка под реальные процессы и измерение эффекта: скорость операций, снижение ошибок, качество, - пояснил гендиректор компании Федор Уркин. - Планируем развивать партнерские отношения с широким кругом предприятий и организаций. Это даст новые возможности для внедрения и тиражирования библиотек цифровых инструкций в промышленности".

Справка "РГ"

Нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" (сокращенно "Экономика данных") и Фонд содействия инновациям помогают разрабатывать и внедрять эффективные цифровые решения с использованием искусственного интеллекта.

В 2025 году такую поддержку получили десятки проектов малых технологических компаний, которые создают продукты и сервисы для разных отраслей экономики.