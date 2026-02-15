Джейсон Стэйтем сыграет Джейсона Стэйтема в новом фильме Дэвида Литча

Режиссер Дэвид Литч («Быстрее пули», «Каскадеры») готовится к съемкам своего нового фильма под названием «Джейсон Стэйтем украл мой байк» (Jason Statham Stole My Bike). Как следует из названия, «роль всей своей жизни - мировой звезды боевиков Джейсона Стэйтема» исполнит Джейсон Стэйтем.

© Соцсети

Сценарий экшн-комедии написала Элисон Флирль («Конь БоДжек», «Школа рока»). Продюсерами выступают супруги Лейч и Келли Маккормик и сам Стэйтэм. Съемки должны начаться в мае. Подробности сюжета пока держатся в секрете, но фильм с предполагаемым бюджетом в 80 миллионов долларов и масштабными экшн-сценами и графикой ожидаемо вызвал большой интерес на Европейском кинорынке, где был представлен потенциальным покупателям. Ранее Стэйтем снимался у Литча в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу» 2019 года.