Вышел трейлер сериала «Что‑то очень плохое должно случиться»

Первый тизер-трейлер сериала «Что‑то очень плохое должно случиться» (Something Very Bad is Going to Happen) представил 13 февраля 2026 года Netflix. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в хорроре исполнили Камила Морроне и Адам Димарко, а также снялись Дженнифер Джейсон Ли, Тед Ливайн, Гас Бирни, Златко Бурич, Карла Кроум, Джефф Вильбуш и другие. Режиссером проекта выступила Вероника Тофильская («Оленёнок», «Тёмные начала»), а продюсерам – братья Мэтт и Росс Дафферы, создатели сериала «Очень странные дела».

© Кадр из фильма

По сюжету, молодая женщина (Морроне) отправляется в дом родителей своего жениха (Димарк) за неделю до назначенной свадьбы, но череда всё более тревожных событий заставляет её усомниться в окружающем мире, в отношениях и даже в собственном здравомыслии.

Премьера «Что-то очень плохое должно случиться» состоится на Netflix 26 марта.